¿Quién es Anna Wintour? La legendaria editora en jefe de Vogue

Ana Wintour es una legendaria mujer dentro de la moda, su paso por la revista Vogue forma parte fundamental de su historia, ya que tras casi 40 años como editora en jefe la llevaron a ser reconocidas en todo el mundo y una de las figuras más importantes, un ícono, un ejemplo para millones de personas que conocen su carrera.

El ícono de la moda nació el 3 de noviembre de 1949 en Londres, Inglaterra, sus inicios en la industria comenzaron en el periodismo en 1970 como asistente editorial en Harper’s & Queen en Londres y antes de unirse a Vogue formó parte de varias empresas.

Ejerció como editora jefa de Vogue Reino Unido de 1985 a 1987 y luego se reincorporó a la edición estadounidense como editora en jefe, su paso por la revista marcó un antes y un después, por lo que es un referente no solo de la editorial sino de todo el movimiento y la moda.

Entre los logros de Anna Wintour dentro de Vogue está la modernización de las portadas, fue quien llevó a celebridades y combinó la alta costura con un estilo urbano más accesible, algo que no sucedía antes que ella llegara hasta el mandato de la famosa editorial de moda.

Anna Wintour, la editora que estuvo en la dirección de Vogue por casi 40 años. Foto AP

Anna Wintour un ícono de la moda

Otra de las cosas que se aplaude del trabajo de Anna Wintour en su entrada a Vogue desde hace casi cuatro décadas es el impulso que les brindó a los diseñadores emergentes, como Marc Jacobs, Alexander McQueen y John Galliano, y amplió el alcance de la marca con nuevas publicaciones en todo el mundo.

¿Anna Wintour se va de Vogue?

Pero es importante saber que Anna Wintour solo deja su puesto como editora en jefe de Vogue, pero conservará el control editorial de la histórica revista, ya que dio a conocer que busca un jefe de contenido editorial para gestionar la mayor parte de las operaciones diarias.

Además Wintour seguirá siendo directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue y continuará supervisando todas las marcas de Condé Nast a nivel mundial, incluidas Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y más, con la excepción de The New Yorker.