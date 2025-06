Prime Video aclara: eventos con elenco de la serie Mentiras son falsos

La plataforma Prime Video México anunció a los seguidores de la serie Mentiras el uso indebido de la imagen de esta producción por parte de terceras personas para promocionar eventos falsos, por lo que hizo un llamado a no dejarse engañar y evitar caer en fraudes.

A través de una publicación en Instagram, Prime Video advirtió: "Atención a nuestros seguidores. Están usando la imagen de Mentiras, La Serie para promocionar eventos falsos. No hay ningún evento oficial con el elenco. No se están vendiendo boletos por ninguna plataforma. No te dejes engañar. Cualquier información confirmada se publicará únicamente en las cuentas oficiales de Prime Video México y de Mentiras: El Musical"