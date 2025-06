Michelle Vieth responde a las críticas por la apariencia de su rostro: “Me encanta cambiar de look”

Michelle Vieth es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y posee una extensa trayectoria ante las cámaras, por ello, los supuestos cambios en su rostro fueron evidentes para algunos fanáticos. En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y la también conductora recibió críticas por un supuesto abuso de tratamientos estéticos, algo ante lo que no dudó en responder asegurando que estos cambios serían resultado del maquillaje.

Fue en abril pasado durante su participación en el podcast “Somos brutalmente honestas” junto a Mariana Ochoa y Kristal Silva cuando Michelle Vieth llamó la atención del público, aunque no por sus comentarios sino por el aspecto en su rostro. Y que algunos internautas señalaron que casi no se notaban en ella las líneas de expresión y algunos la compararon con Lyn May acusándola de abusar de los “arreglitos” estéticos.

Michelle Vieth reacciona a las críticas por supuestos "arreglitos" estéticos

En un reciente encuentro con los medios, Michelle Vieth fue cuestionada sobre los comentarios negativos que recibe en redes sociales por la apariencia de su rostro y negó que éstos fueran resultado de tratamientos estéticos. Explicó que si se notaba una diferencia era por el maquillaje ya que no teme arriesgarse y probar nuevos looks, los que darían la apariencia de una nariz más perfilada o volumen en los labios.

Michelle Vieth responde a las críticas por la apariencia de su rostro. Foto: Cuartoscuro

“Lo que te choca te checa. La gente que hace ese tipo de comentarios tiene que trabajar en uno mismo, tiene que buscar qué es lo que le hace a esa persona que se refleja en mí. Finalmente, de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. No tengo ningún problema, me encanta viajar de look a las exigencias de cualquier personaje”, dijo Michelle Vieth.

Aunque la actriz de "Soñadoras" no confirmó haberse sometido a cirugías o tratamientos estéticos, no descarta recurrir a alguna de estas alternativas en el fututo: "Se vale ser la mejor versión de uno mismo de la forma en que cada quien se sienta confortable, ¿por qué no? Si tú quieres hacerte algo para sentirte y verte mejor es tu decisión, ¿quién soy yo para criticar?”, enfatizó.

¿Michelle Vieth se ha sometido a cirugías estéticas?

Esta no es la primera vez que la protagonista de la telenovela “Mi pequeña traviesa” enfrenta interrogantes sobre supuestos cambios en su rostro o cuerpo resultado de tratamientos estéticos, por lo que en entrevista para TVNotas en 2019 aclaró que sólo ha entrado a quirófano con este propósito en una ocasión para reafirma su busto.