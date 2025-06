Matute cancela su concierto en Reynosa, esta es la razón

Matute presentó un comunicado donde lamentaban informar que se debía cancelar el concierto que estaba programado para realizarse en Reynosa este fin de semana. Jorge D'Alessio fue el encargado de compartir en las redes sociales del grupo que el evento programado para este 28 de junio quedaba cancelado debido a la inseguridad que se vive en dicha zona del país. El vocalista explicaría con un poco más de detalles los motivos por los que la banda decidió cancelar la fecha en Tamaulipas.

De acuerdo con el video que compartieron en el perfil de Facebook, el motivo por el que la banda había decidido cancelar el evento programado para este 28 de junio en Reynosa tiene que ver con la inseguridad que se vive en dicha zona, para ser más específico en la carretera de Monterrey a Tamaulipas, por lo que al no poder tener la certeza sobre la seguridad de su equipo de trabajo y de sus fans, preferían no presentarse en dicha plaza por el momento.

D'Alessio indicó que no existen las condiciones que les permitan asegurar que sus fans, la banda, el staff y los choferes puedan estar tranquilos y seguros antes, durante y después del concierto. El vocalista de Matute hizo hincapié en que la carretera de Monterrey - Reynosa no tiene seguridad y no se podrían permitir que le pasara algo a alguien que había acudido a su concierto, ya que se sale bastante tarde de los eventos como ese.

"Este es un mensaje para toda nuestra familia ochentera de Reynosa, Tamaulipas. Quiero informarles que hemos decidido no realizar el concierto del próximo 28 de junio, en Reynosa y todo tiene que ver, para no darle vueltas, con un tema de seguridad. Seguridad para ustedes, seguridad para nuestro crew y seguridad para todos los choferes que transitan esa carretera de Monterrey a Reynosa que ahorita no tiene seguridad", dijo Jorge en el video.

Matute canceló el concierto debido a la inseguridad (IG: matutemx)

Matute espera poder presentarse pronto en Reynosa

La agrupación mexicana confirmó que lamentaban tener que tomar esa decisión, pero también que consideraban que era lo mejor, ya que prefieren asegurar el bien de todos los que están involucrados en el concierto, desde fans hasta el equipo que trabaja en la realización del evento. Dentro de su tristeza, Jorge informó que cuando mejore la situación estarán encantados de poder planear el concierto en dicha plaza.

"Nos da mucha tristeza, pero preferimos cancelarlo y esperar a que las condiciones de seguridad estén mejor para más adelante organizarlo con mucha alegría. La empresa ya lo sabe y la boletera hará el reembolso de los boletos. Los amamos", cerró el comunicado donde confirmaron la cancelación del evento.

Por ahora, los fans de Matute deberán realizar el proceso de devolución de entradas con la boletera, ya que al no contar con nueva fecha no pueden asegurar que los boletos que se compraron para este 28 de junio servirán para el próximo evento que organicen en Reynosa. D'Alessio cerró el comunicado indicando que ama mucho a sus fans y espera poder estar pronto por allá.