Maribel Guardia pierde demanda contra Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto, José Julián

Tras varios meses de un intenso pleito legal, este jueves 26 de junio se informó que Maribel Guardia perdió la demanda en contra de su exnuera, Imelda Garza Tuñón, por la custodia de su nieto, José Julián. Con esta resolución se restablecerían los derechos de la viuda de Julián Figueroa como madre del menor de quien estuvo separada por poco más de un mes durante el que estuvo bajo resguardo provisional con la vedette.

El conflicto legal comenzó en enero pasado cuando la actriz de “Lagunilla mi barrio” informó en redes sociales sobre la demanda que había presentado en contra de Imelda Garza Tuñón expresando su preocupación por la integridad de su nieto, José Julián, estando bajo el cuidado de su madre debido a un supuesto consumo de sustancias y bebidas alcoholicas. Al respecto, la también actriz se defendió señalando que querían arrebatarle a su hijo y que habrían intentado sacarlo de la escuela sin su consentimiento.

Durante la emisión de este jueves 26 de junio en el programa "Ventaneando" se dio a conocer la resolución a favor de Imelda Garza Tuñón en la demanda por la custodia de su hijo, José Julián. Se informó que la actriz recuperaría por completo sus derechos como madre del menor y, por tanto, el cuidado que se mantenía hasta este día como "provisional" luego de que estuviera con Guardia por 38 días.

Hasta el momento ni Maribel Guardia ni Imelda Garza han dado declaraciones al respecto, pero este triunfo legal de Imelda Garza es parte del que celebró en marzo pasado cuando un juez le devolvió la guardia y custodia a la madre luego de 38 días en los que estuvieron separados. La periodista Addis Tuñón señaló que un juez había determinado que no existía indició alguno para que el niño tuviera que estar lejos de su madre.

Imelda Garza Tuñón ha sido cuestionada en más de una ocasión sobre la posibilidad de un reencuentro entre su hijo, José Julián, con su abuela, Maribel Guardia, y aunque se ha limitado a destacar su disposición por llegar a un acuerdo no confirmó nada sobre el tema. En entrevista para el programa liderado por Pati Chapoy dejó ver que el menor extraña a la vedette, aunque lo mantienen alejado de la controversia para protegerlo.

“Sí la extraña, hay muchas cosas que como hijo no me platica a mí porque soy su mamá, pero, seguramente a sus amiguitos sí les platicará (…) Tratamos de mantenerlo ajeno, es un niño de ocho años. No sabe del tema, obviamente algo le legará, pero lo trato de mantener ajeno, más que nada son platicas infantiles. Ahorita está contento y está tranquilo”, expresó Tuñón.