Manola Diez se casa luego de 8 años de soltería, invita a todo México a la fiesta

La actriz Manola Diez compartió una noticia que la tiene profundamente emocionada: su próxima boda. Luego de estar ocho años soltera la famosas se casa y está feliz porque el hombre con el que compartirá su vida es un "ángel", pues hay que recordar que estuvo casada durante 12 años con su exesposo y le llevó mucho tiempo sobreponerse, por ello había decidido estar soltera.

Sin embargo volverá a darse una nueva oportunidad en el amor. Manola detalló que tras dos años y medio de relación, llegará al altar con su actual pareja Alejandro Gamboa quien llegó a su vida para mostrarle que se puede tener una relación de pareja dichosa y llena de amor.

“Feliz, realizada, en gozo, me caso. Y la verdad ya, ahora sí que la cuenta regresiva por todas las leyes. Con este ángel, con este hombre maravilloso que encontré en la vida, que Dios lo puso en mi camino y que agradezco al cielo porque esperé por él 44 años”, confesó.

La famosa actriz quien recientemente estuvo envuelta en una polémica, por supuesto alcoholismo rompió el silencio y envió un mensaje a quienes la juzgan sin conocer el contexto de la situación que vive actualmente.

“Tengo seis meses de no tomar porque hice una promesa a Dios. He bebido, bebo la copa de vino de vez en mes. Dios conoce mi corazón y sabe que no miento”, expresó.