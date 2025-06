Emiliano Aguilar grabará el corrido “Lamberto Quintero”, famoso en voz de su abuelo Don Antonio Aguilar

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar sigue triunfando en su carrera musical, que aunque es algo totalmente distinto a lo que realiza su famosa familia, quienes están enfocados en el género ranchero, el artista optó por adentrarse en el rap en donde rápidamente ha despertado el interés de los seguidores de esta industria.

Pero ahora el artista decidió llevar a cabo un homenaje y además darse un gusto muy especial puesto que confesó que está grabando el corrido “Lamberto Quintero”, la que asegura es su canción favorita en voz de su fallecido abuelo don Antonio Aguilar, por lo que decidió hacer el proyecto, aunque está lejos de lo que actualmente trabaja.

En redes sociales circula un video en donde Emiliano Aguilar es cuestionado sobre las razones y si es verdad que está llevando a cabo la grabación oficial del famoso corrido, por lo que menciona que es una realidad y que próximamente dará a conocer el resultado de sus horas en el estudio.

El artista se dijo emocionado por esta decisión que tomó de grabar el corrido “Lamberto Quintero”, aunque reiteró que el regional mexicano no es un género al que se quiera dedicar, tal y como lo hacen su padre Pepe Aguilar y sus hermanos Leonardo y Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar no mencionó cuando es la fecha que tiene programada para estrenar su propia versión del corrido “Lamberto quintero”, una popular canción que hizo famosa su abuelo Antonio Aguilar, y que, aunque ha sido retomada por decenas de estrellas incluidos su padre y hermano, él también quiso hacer un cover de la pieza.

Otra de las cosas que mencionó Emiliano Aguilar es que está al pendiente de lo que le gusta a su público y trata de complacerlo en lo que puede, razón por la que llevará a cabo el corrido “Lamberto Quintero”, ya que también formó parte de una petición especial que le hicieron sus seguidores.

“A mí me gusta mucho el rap y a la gente le está gustando mucho mi rap, pero yo hago lo que la gente me pide, primero la gente me pidió que hiciera una rola en inglés, la hice, subí ’30 segundos’ y llegó a 2 millones en tiktok como en 1 día y medio, entonces la gente me empezó a pedir que cantara una canción de mi abuelo, que cantara una en específico, que de hecho es mi favorita que se llama ‘Lamberto Quintero’”, explicó