Coca Cola FLow Fest 2025: ¿Cuándo comienza la preventa y qué precio tienen los boletos para ver a Don Omar y muchos más?

Como cada año desde el 2017, los amantes del reggaetón y música urbana, esperan la revelación del line up del Coca Cola Flow Fest y este 2025 no fue la excepción, es por eso que, este miércoles 25 de junio se revelaron a todos los artistas que serán parte de la edición de este año y que reunirá a los máximos exponentes de esta música en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre los confirmados de este 2025 están figuras de la talla de Don Omar, J Balvin, Nicky Jam, Santa Fe Klan, Maria Becerra y Natanael Cano, serán dos días cargados de perreo y colaboraciones explosivas, sigue leyendo esta nota por qué te compartiremos los costos de los boletos y las fechas de preventa para que puedas asistir al Coca Cola Flow Fest 2025.

¿Cuándo comprar y cuánto costarán los boletos para el Flow Fest 2025?

Para quienes desean asegurar su lugar a uno de los festivales de música más esperados de nuestro país, es muy importante marcar en tu calendario el 30 de junio a las 14:00 horas o bien, le puedes decir a tu asistente virtual de tu preferencia que cree un recordatorio para esa fecha.

Y es que , es ese día en el que arranca la fase uno de preventa oficial, exclusivamente a través de Ticketmaster y para tarjetahabientes Banamex. Cabe mencionar que hubo una “preventa a ciegas”, es decir, que aún no se revelaban los artistas que asistirán a la edición de este 2025 del Flow Fest, la cual se realizó el pasado 4 de junio, pero, para aquellos que no adquirieron sus boletos en esa ocasión, no se preocupen aún tienen dos oportunidades más.

La primera, como lo mencionamos anteriormente, comenzará el 30 de junio con la preventa y el martes 1 de julio comenzará la venta general al público, por lo que aún hay tiempo para que adquieras tus entradas y seas parte del festival más esperado de este 2025.

Los precios, como ya es habitual en eventos de este tipo varían considerablemente según el tipo de acceso que se adquiera, recuerda que existen diferentes tipos de boletos, los cuales cuentan con distintos beneficios. Para esta primera fase, los precios de los diferentes boletos son:

Abono General: de $1,171.25 a $5,099.50 pesos.

Abono Comfort Pass Banamex: entre $5,581.50 y $8,143.50, con baños exclusivos como beneficio principal.

Abono Banamex Plus: oscila entre $8,027.50 y $11,712, ofreciendo vistas privilegiadas y acceso a zonas premium.

Abono Club Pass: $17,500 pesos por una experiencia VIP total, con espacios únicos y atención preferencial.

¿Quiénes se presentarán en el Coca Cola Flow Fest 2025?

El Flow Fest no escatimó en nombres para esta edición. El sábado 22 de noviembre encabeza Don Omar, "El rey" del reguetón que vuelve a los escenarios con gran expectativa. Lo acompañan artistas de alto calibre como Myke Towers, Wisin, El Alfa, Álvaro Díaz y Jowell & Randy, quienes encenderán el escenario con sus temas más conocidos. También se presentarán talentos en ascenso como Yailin La Más Viral, Calle 24, Andy Rivera y Easykid.

Por su parte, el domingo 23 no se queda atrás, pues, se presentará J Balvin, acompañado por Young Miko, Bad Gyal, Sech, Cris MJ y Maria Becerra, entre otros. A lo largo de ese día, también se presentará Natanael Cano, ícono de los corridos tumbados, será el invitado especial, consolidando la fusión entre lo urbano y lo regional. También destacan figuras como Deorro, Mau y Ricky, JC Reyes, Juan Magan y L-Gante, quienes aportarán variedad de ritmos latinos.