Aridne Díaz y su esposo, Marcus Ornellas, suben este VIDEO tras el rumor de una infidelidad del actor

La semana pasada te informamos que la actriz, Ariadne Díaz, reaccionó al video donde supuestamente su esposo, el actor, Marcus Ornellas, veía a otra mujer durante su visita a un centro comercial. La grabación provocó especulaciones de una supuesta infidelidad.

Un programa de espectáculos transmitido por YouTube mostró un video donde el galán de telenovelas, Marcus Ornellas, observa detalladamente a otra mujer que no es esposa. Ante esta situación, la actriz, Ariadne Díaz, aseguró que ya no le prestan atención a todos los rumores que surgen a su alrededor.

A una semana del rumor de una supuesta infidelidad, Ariadne Díaz registró actividad en su perfil personal en Instagram al compartir un mensaje junto a su esposo, Marcus Ornellas. Con la grabación pusieron punto fina a los rumores de su separación.

La pareja está en el ojo del huracán. Foto: Ariadne Díaz

Ariadne Díaz sube video junto a Marcus Ornellas

Ante sus más de siete millones de seguidores en Instagram, la actriz de Televisa, Ariadne Díaz, reapareció junto a su esposo, Marcus Ornellas, para poner fin a los rumores de una supuesta crisis en su relación sentimental.

En la grabación la protagonista de la telenovela "Papás por conveniencia" relató que su esposo la sorprendió en su camerino. Ariadne Díaz le dijo a Marcus Ornellas que era muy guapo, demostrando que no existe ningún tipo de distanciamiento entre ellos.

"Miren que bonita sorpresa llegó a mi camerino esta mañana. Qué guapo estás mi amor", le dice la actriz.

Por su parte el galán de telenovelas, Marcus Ornellas, aseguró que le quería dar una sorpresa a su esposa, pero desafortunadamente no funcionó. Ambos intercambiaron ciertas miradas que hacen suponer que siguen juntos a pesar de todo lo que se dice.

¿Marcus Ornellas engañó a Ariadne Díaz?

No. El rumor surgió después de la publicación de un video donde Marcus Ornellas veía a otra mujer en un centro comercial. Por su parte, Ariadne Díaz, dijo que no le prestan atención a los rumores e incluso explicó que ella no ha visto el video.