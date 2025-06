Yuri aplaude la interpretación de Belinda en "Mentiras, la serie" y halaga su forma de cantar | VIDEO

El pasado 13 de junio se estrenó "Mentiras, la serie" una adaptación televisiva del exitoso musical mexicano de José Manuel López Velarde. Con guion y dirección de Gabriel Ripstein, esta producción se consolidó rápidamente como uno de los fenómenos del entretenimiento en América Latina y los mercados hispanohablantes, quienes revivieron algunos de los éxitos más importantes de la música en México.

La trama, situada en la década de los 80, gira en torno a cuatro mujeres: Daniela (Belinda), Dulce (Diana Bovio), Yuri (Regina Blandón) y Lupita (Mariana Treviño), quienes descubren simultáneamente haber sido engañadas por Emmanuel Mijares (Luis Gerardo Méndez) y se unen durante 12 horas en una mansión misteriosa para compartir secretos sobre esta situación.

De esta forma, la serie mezcla comedia, suspenso y nostalgia con una estética ochentera meticulosamente recreada que se ha convertido en uno de los detalles favoritos del público. Sin embargo, una de las grandes sorpresas en dicha serie fue la espectacular actuación de Belinda, quien dejó de lado su era tumbada para reglarnos interpretaciones de primer nivel.

Si bien el trailer mostró la fuerza vocal de Belinda en el cover de "Él me mintió", tema emblemático de Amanda Miguel; sin embargo, fue en la premiere en el Pepsi Center (10 de junio) donde Belinda dejó en claro el por qué es una de las artistas más importantes en el país ya que no solo cantó "Detrás de mi ventana" (uno de los himnos de Yuri), sino que también acompañó a Diana Bovio, Regina Blandón y Mariana Treviño en "De qué te vale fingir".

Por su parte, a cantante veracruzana Yuri, reconocida por su vasta trayectoria y éxitos que marcaron a varias generaciones, compartió recientemente su opinión sobre la interpretación de Belinda; durante una entrevista explicó que no había tenido la oportunidad de escuchar a Belinda cantar estos temas hasta que se los mostraron.

Aunque la cantante de "Maldita Primavera" inicialmente pensó que Belinda había copiado su tono original, se sorprendió gratamente al descubrir que la joven artista aportó un estilo propio y arriesgado a las canciones. De la misma forma, halagó su atrevimiento al modificar el tema a su voz.

Me gusta, me gusta Belinda, ella tiene otra forma de cantar tiene su estilo. Cuando me dijeron que estaba cantando "Detrás de mi ventana", dije: "¿y es mi tono?" [...] Que vieja tan arriesgada, de verdad, qué bárbara. Ya cuando me lo pasaron los fans y lo escuché, pensé que lo hace muy bien. Es su estilo que es diferente al mío, pero lo hace bien, dijo Yuri visiblemente entusiasmada.