Yany Prado desmiente el asesinato de su padre y aclara el ataque en su contra: "Ocurrió un gran milagro"

Tras horas de desconsuelo y exigir justicia, Yany Prado informó que la noticia que habían recibido sobre el asesinato de su padre era falsa y que éste se encuentra en coma hospitalizado. La actriz señaló que el responsable del ataque fue capturado en la frontera entre México y Estados Unidos gracias a que una mujer logró identificarlo y alertó a las autoridades; sin embargo, ahora buscará que le otorguen una visa humanitaria para poder estar junto a su papá y su familia.

A través de sus redes sociales, la actriz pidió ayuda para encontrar a Pedro Luis “N” a quien señalan como el responsable del ataque contra su padre ocurrido el pasado viernes 20 de junio en Corpus Christi, Texas. De acuerdo con la información de Prado, se trata de un sujeto a quien tanto ella como su hermana conocían desde pequeñas y tras intentar asesinar a su papá había huido hacia la frontera en Reynosa.

La actriz de "La Jefa" compartió una serie de videos en sus historias de Instagram en los que explica que la noticia que recibieron sobre la muerte de su padre el pasado domingo fue falsa y que él sobrevivió al ataque; sin embargo, se encuentra hospitalizado y en coma. Yany Prado habló sobre el dolor que la noticia generó en su familia al pensar que lo habían perdido y respondió a quienes han lanzado comentarios negativos asegurando que "mintieron" en la información.

"Ocurrió un gran milagro, de que la noticia fue falsa, mi padre está vivo. Es un toro, mi padre, es inquebrantable. Está vivo, está en coma, no ha despertado, está vivo, mi gente, no pudieron con mi padre (...) Tengo la gran fortuna y el milagro de que mi padre no falleció como lo decían las noticias, sino que está vivo, está luchando por su vida porque es un campeón mi padre. Le hicieron creer a su familia que su padre estaba muerto, que lo habían asesinado. Ustedes no tienen idea de lo que estoy pasando, no sólo yo, mi familia entera, mis hermanas", dijo la actriz entre lágrimas.