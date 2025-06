Wendy Guevara insulta a Adrián Marcelo por Belinda y abre la puerta nuevo pleito en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo, creador de contenido regiomontano, vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras referirse a la cantante Belinda como una "prostituta de altísima gama", un comentario cargado de misoginia que continúa perpetuando los estigmas sobre la sexualidad femenina, pues ésto surgió a raíz de una crítica hecha por el influencer sobre el pasado amoroso de la cantante.

Después de que su comentario se hiciera viral y los fans de la cantante comenzaran a defenderla en los comentarios, Marcelo optó por borrar la publicación e incluso quiso disculparse con Belinda en otro posteo. Pero eso no fue todo, pues el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" ofreció un millón de pesos para que Belinda participara en su podcast, bajo la promesa de aclarar todo lo dicho.

Por su parte, Belinda ha hecho caso omiso a las controversias de Adrián Marcelo, centrándose sólo en la promoción de "Mentiras, la serie", una nueva producción de Amazon Prime; así como en su nuevo disco "Indómita", mismo que marca su regreso a la industria musical después de varios años de ausencia. Sin embargo, distintas personas de la farándula salieron en defensa de la intérprete de "Heterocromía", entre ellas la icónica Wendy Guevara.

Wendy Guevara defiende a Belinda de los insultos de Adrián Marcelo

Es así como Wendy Guevara, una de las creadoras de contenido más influyentes en México y reconocida por su carisma y autenticidad, no tardó en opinar sobre el caso. Durante un reciente encuentro con la prensa, Guevara calificó la actitud de Adrián Marcelo como "una estupidez" y defendió a Belinda, a quien describió como "una reina" y una mujer que siempre ha cosechado éxitos gracias a su talento.

Luego de varios tuits que reprodujeron y criticaron el calificativo, el creador de contenido intentó matizarlo.

Fotografía: X/@adrianm10

Se me hace muy pen**** eso de insultar a una mujer y sobretodo a Belinda, que es una reina, pero todo el mundo sabemos que Belinda, todo lo que toca, todo lo que hace es un éxito, declaró Wendy Guevara.

Además, Guevara sugirió que Marcelo se valió de este ataque para intentar llamar la atención, destacando que la cantante se encuentra en un momento de gran éxito con sus proyectos actuales, lo cual la hace un blanco visible para quienes buscan relevancia. En tono sarcástico, también cuestionó la oferta del millón de pesos para la entrevista, afirmando que Belinda podría ganar esa cantidad con mucha facilidad a través de otras actividades, como sus colaboraciones con marcas.

A Beli siempre le va super bien porque es supertalentosa. Entonces, saben que ahorita Belinda está muy fuerte con su nueva canción, su nuevo disco, con lo de ‘Mentiras’. Yo creo que el señor se levantó a hablar y eso, pues, para que lo tomen en cuenta, sentenció la influencer.

Adrián Marcelo, ¿deconstruido?

Hasta la fecha, Adrián Marcelo no ha respondido públicamente a las declaraciones de Wendy Guevara, aunque compartió en sus redes sociales que está tomando un curso para aprender sobre violencia de género. Según él, esta iniciativa es un intento por "deconstruirse" y corregir los comentarios dañinos del pasado.

Sin embargo, varias expertas en temas de género advierten que la participación en talleres o cursos no es suficiente si no va acompañada de un cambio genuino y sostenido en el tiempo, además de un reconocimiento claro del daño causado. En muchos casos, este tipo de acciones pueden percibirse como intentos superficiales de limpiar la imagen pública sin asumir responsabilidad real; es por ello que muchas usuarias afirman que esto se trata de una especie de sarcasmo por parte del regiomontano y no un cambio verdadero.