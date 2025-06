Victoria Ruffo REVELA por qué está en silla de ruedas | VIDEO

El estado de salud de Victoria Ruffo encendió las alertas entre sus fanáticos, esto ante los recientes rumores sobre complicaciones por las que se habría ausentado de la puesta en escena “Las Leonas”. Al respecto, la actriz explicó que se trata de una fuerte tos que persiste y que le ha provocado fuertes dolores por lo que se someterá a diversos estudios; además, habló sobre el motivo por el que está en silla de ruedas.

La actriz de "La Madrastra" es una de las figuras más queridas en el mundo del espectáculo, pues se ha ganado el corazón del púbico con su talento y sentido del humor. Algo con lo que no dudó en responder ante las interrogantes sobre su estado de la salud y una supuesta crisis por la que habría pausando sus proyectos, a esto se suma que en sus últimas apariciones ante las cámaras ha recibido ayuda para trasladarse en una silla de ruedas incrementando así las dudas entre sus seguidores.

Victoria Ruffo negó una crisis de salud y explicó que se someterá a diversos estudios debido a una fuerte tos que persiste desde hace varias semanas y que ha afectado otros aspectos de su vida diaria: “Traigo una tos impresionante y mucho dolor de garganta, de repente se me desarrolla como una gripa ahí”. La actriz señaló que el motivo por el que usa silla de ruedas son hernias lumbares y cervicales que le impiden caminar distancias muy largas.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales, no es que no pueda caminar, sí puedo, lo que pasa es que a veces son distancias muy largas y obviamente no me da. Entonces prefiero mejor así, no me daño y mis hernias ahí seguirán”, explicó Ruffo en un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”.