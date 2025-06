Tras su polémica separación, William Levy revela de lo que busca en una pareja: “Que me acepten como soy”

La polémica para William Levy comenzó en abril del año pasado cuando la actriz Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación definitiva destapando los conflictos que existían en su relación desde tiempo atrás. A poco más de un año del escándalo que rodeó a la pareja, el actor cubano parece estar listo para abrir su corazón, pero antes expresó que busca ser aceptado tal cual es por la persona que llegue a su vida.

Tras varios años en los que enfrentaron escándalos por infidelidad y durante los que tomaron distancia por diversos conflictos, Elizabeth Gutiérrez dio a conocer su separación definitiva luego de 20 años juntos y dos hijos en común. Con ello, surgieron pruebas de las fuertes diputas entre ellos por las que, incluso, tuvo que intervenir la policía ante la llamada a emergencias de la actriz preocupada por su hija que habría confrontado a su padre ante la supuesta presencia de una mujer en su casa.

A través de sus historias en Instagram, el también modelo compartió un mensaje en el que menciona aquello que busca en una nueva pareja. Levy reflexionó sobre la seducción y puntualizó en que no sería eso lo que realmente desea, sino compresión y ser aceptado tal cual sin tener que aparentar. Declaraciones que generan gran controversia, pues hace tan sólo unas semanas fue arrestado por disturbios en un restaurante de Miami, Florida.

“¿Qué sabes de la seducción”, es parte de lo que se lee en el mensaje y continúa: “Yo no puedo decirte nada de eso porque ni lo pienso. No trato de seducir. Trato de ser yo, ¿sabes? Ser yo es lo que me va a dar a mí la oportunidad de estar con una mujer que ame lo que yo soy, no lo que aparento, o no una pose concreta en un momento concreto, o no una adulación (…) Eso no es lo que soy. No quiero manejar un personaje todo el tiempo. Si te gusta, bien, pero necesito que me amen y me acepten como soy”.