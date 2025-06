Sasha Sokol celebra la decisión de la SCJN en contra de Luis de Llano: "El principio de la reparación"

Sasha Sokol, la reconocida cantante y exintegrante de Timbiriche, emitió un contundente comunicado donde celebra la decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ratifica la condena contra Luis de Llano por abuso sexual. Sokol, voz incansable en la denuncia de su propio caso contra el productor, enfatizó la trascendencia de esta sentencia no solo para ella, sino para futuras víctimas.

La Primera Sala de la SCJN negó el amparo a Luis de Llano, lo que significa que afrontará las consecuencias legales de sus acciones. "La Corte le negó el amparo: deberá aceptar las consecuencias de sus actos", afirmó Sokol en su comunicado, subrayando la importancia de esta resolución.

Más allá de su caso personal, Sasha Sokol destacó que esta sentencia abre un precedente vital en México al declarar la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. Esta determinación es crucial, pues elimina una de las barreras más significativas para que las víctimas busquen justicia, incluso décadas después de los hechos.

Crédito: @sashasokolova

¿Qué dijo Sasha Sokol?

Sokol expresó su profundo agradecimiento al proyecto del Ministro Jorge Pardo Rebolledo, que "valida el proceso que vivimos las víctimas". En su comunicado, citó textualmente las consideraciones de la SCJN, que reconocen las complejidades que enfrentan las víctimas de abuso sexual infantil al denunciar:

El tiempo necesario para que la víctima asimile los hechos e identifique plenamente su carácter de víctima.

El tiempo para comprender que ciertos daños fueron causados por la violencia sexual.

La lucha interna de los sobrevivientes para armarse de valor y acudir a las instancias judiciales.

La SCJN también determinó que la prescripción, en estos casos, "realmente representa una sanción para la víctima", al considerar que "son víctimas de violencia sexual sobre hechos que acontecieron cuando eran menores de edad y que causaron secuelas gravísimas en sus mentes que no terminan de desarrollarse o entender hasta que pasa el tiempo y cuentan con madurez, redes de apoyo o cualquier situación que permita comprender lo que sucedió".

Sasha Sokol compartió su propia experiencia, señalando que "a los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme". También denunció la manipulación de Luis de Llano, quien mintió sobre el consentimiento de sus padres o incluso ante el juzgado, declarando que la relación "no existió más que 'en la mente de una niña fantasiosa'".

En un acto de empoderamiento, Sokol concluyó que "la justicia lo condenó por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral". Para ella, llevar su caso hasta estas instancias resultó fundamental para recuperar el control de su vida. "Llevar las cosas hasta aquí me devolvió la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme", finalizó, sentenciando que "estabilizar la verdad es el principio de la reparación".