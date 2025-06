Ricardo Pérez le canta a su novia Susana Zabaleta, así fue el romántico momento | VIDEO

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta son una de las parejas del momento. Su curiosa historia de amor, la personalidad de la cantante y del comediante y muchos otros factores han hecho que la gente no deje de hablar de la pareja. En esta ocasión el integrante de la Cotorrisa y Susana compartieron un momento bastante romántico juntos con miles de fans que se dieron cita en el Teatro Metropólitan. Ricardo cautivó a todos al interpretarle una canción a su amada.

El momento en el que el comediante se sienta frente a un piano y le canta a la Zabaleta no tardó en volverse viral en redes sociales, por lo que ahora toca revivir ese emotivo y romántico momento que protagonizaron en el emblemático centro de eventos de la Ciudad de México. Ricardo le pidió a los fans que le ayudaran a cantar la canción, ya que cantaba bastante feo.

Tras advertirle a los fans que no cantaba bonito, Pérez vio a Susana y comenzó a tocar el piano. La Zabaleta, no podía dejar de sonreír y mostrar lo emocionada que se encontraba por el bonito gesto de amor que estaba teniendo el comediante frente a todas personas que se dieron cita en el Teatro Metropólitan. Un día que quedará grabado en el corazón de Susana, pero también todos los fans que pudieron ver en persona esa bonita demostración de lo que es el amor de verdad.

El comediante confirmó que el show de comedia había llegado a su fin, pero que era momento de hacer algo que le había dolido porque le dijeron que le faltaban... En ese momento sacaron el piano y comenzó la magia del amor. Susana saltó al escenario tras la invitación de Ricardo y el comediante le dedicó primero una canción de Los Claxons, pero después se siguió con otras canciones.

Al final de la interpretación de la canción, Ricardo dejó claro que no es que le faltaran ganas, sino que en realidad lo que no tenía en aquella ocasión era al mejor público de México. Fue cuando señaló a sus seguidores. Después de interpretar la primera canción, le indicó a la gente que iba a tocar una segunda canción.

El comediante tenía claro que canción quería cantarle a su enamorada para demostrarle lo mucho que la ama. Ricardo Pérez decidió interpretar 'Personajes' de Los Claxons. El tema que salió a la luz en el 2005 en el álbum de 'Sin Ganga' haría que todo el mundo vieran lo felices y enamorados que se encuentran el amigo de Slobo y Susana Zabaleta.

La canción habla de personas que han sido reconocidas a nivel mundial por lo que hicieron en la historia, pero en ninguno de los casos podrían ganarle a él (en este caso Ricardo Pérez), ya que había logrado conquistar su amor. En la canción se deja claro que lo más importante para esa persona es su amor y tener todo su corazón, por lo que nadie podría tener lo que él tiene, su corazón y a esa persona amada a su lado (en este caso Susana Zabaleta).

"No soy ningún famoso, ni tampoco ricachón, pero lo que yo he logrado no tiene superación porque yo, yo conquisté tu amor (...) No sé si necesites escuchar esta canción para darte cuenta que eres para mi una obsesión. Recuerda no lo olvides que, no me voy a cansar de decirle a todo el mundo y también de publicar que yo, yo conquisté tu amor", se puede escuchar en una parte de la canción.