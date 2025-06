¿Qué es ser una "pick me" y por qué llaman así a Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta es una de las figuras más importantes y respetadas en la farándula mexicana; pero no sólo se trata de su talento y calidad como ser humano abajo de los escenarios, sino que la cantante de 60 años también es admirada por su arrolladora personalidad.

Y es que su estilo directo y seductor ha levantado cejas desde hace muchos años, pero también le ha valido la admiración de mujeres que ven en ella un símbolo de empoderamiento. Sin embargo, la también actriz vio envuelta en una polémica recientemente, pues durante una de sus presentaciones hizo un comentario sobre Belinda y los procedimientos estéticos de las celebridades.

Fue a raíz de este comentario que muchas personas usaron las redes sociales para evidenciar que esta no es la primera vez que Zabaleta habría hecho comentarios filosos en contra de otras mujeres, por lo que distintas usuarias la señalaron como una "pick-me girl". Este término se popularizó en los últimos años y parece describir ciertas actitudes que tiene la actriz.

¿Qué significa ser una "pick me girl"?

El término "pick me" (o "pick me girl") se usa para describir a una mujer que prioriza la validación masculina y busca destacar que son "diferentes" o "mejores" que otras mujeres. Este comportamiento suele ir acompañado de comentarios que desvalorizan y descalifican a otras mujeres o que reproducen actitudes machistas para encajar en un sistema patriarcal.

Las mujeres que son calificadas como "pick-me" también desprecian las cosas asociadas con lo femenino como el maquillaje e incluso el color rosa, criticando a quienes disfrutan de ello para ganar aceptación masculina. Esto suele reflejar una necesidad de validación dentro de un sistema patriarcal, donde la aprobación de los hombres es vista como un valor central.

Desde una perspectiva feminista, el concepto de "pick me girl" está relacionado con la misoginia internalizada: cuando una mujer asimila ideas machistas y las reproduce (muchas veces sin ser consciente debido a lo normalizado que se encuentra en la sociedad) se generan rivalidades y tensiones entre mujeres en lugar de sororidad.

Sin embargo, es importante saber que etiquetar a alguien de "pick me" puede ser problemático si no se considera el contexto social y las presiones que llevan a esas conductas, pues aunque muchas mujeres son conscientes de esta actitud al decir frases como "sólo me junto con hombres porque las mujeres son muy dramáticas" o "no soy como las demás" para ganar atención masculina, muchas otras tienen esa misoginia tan internalizada que no son capaces de reconocerlo hasta que pasan por un proceso de deconstrucción bastante impactante.

¿Por qué se le llama "pick me" a Susana Zabaleta?

En el caso de Susana Zabaleta, la etiqueta de "pick me" se ha utilizado en redes sociales tras ciertos comentarios que hizo sobre otras mujeres, como Belinda, lo que fue percibido por muchas personas como un intento de descalificar a otra mujer para destacar su propia autenticidad o superioridad.

Los comentarios fueron rápidamente etiquetados como actitudes propias de una "pick me girl" ya que buscarían la validación masculina a expensas de otras mujeres. Es así como el término "pick me" refleja una crítica hacia aquellas mujeres que, consciente o inconscientemente, reproducen comportamientos machistas para obtener la validación masculina.

Sin embargo, también es importante reconocer que muchas mujeres actúan de esta manera debido a las presiones sociales y culturales que las han condicionado a valorar su valía en función de la aprobación masculina. Por lo tanto es fundamental promover un espacio donde las mujeres puedan cuestionar estas normas y encontrar formas de empoderarse sin recurrir a la descalificación de otras.