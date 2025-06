Larisa Mendizabal confirma que perdió un hijo con Augusto Bravo, pide a su ex y a Adianez Hernández ya no la mencionen | VIDEO

Luego de las declaraciones que hizo en una reciente entrevista la conductora Adianez Hernández en donde reveló que la expareja de su actual esposo, o sea, la actriz Larisa Mendizabal había perdido un bebé cuando estaba con Augusto Bravo, es la actriz quien salió a hablar respecto a las declaraciones de Hernández.

Cabe señalar que tanto Larisa Hernández como el actor Rodrigo Cachero se han mantenido al margen respecto a las vidas de sus exparejas, desde que se descubrió la infidelidad, por lo que las declaraciones de Adianez han causado gran polémica.

Larisa Mendizabal confirma que perdió un hijo de Augusto Bravo

En entrevista para el programa De Primera Mano, Larisa Mendizabal abrió su corazón y aclaró las declaraciones que hizo Adianez Hernández, por lo que la actriz confirmó que efectivamente sí perdió un hijo mientras estuvo con Augusto Bravo.

“Sí pasó. Sí perdí un bebé en mi relación con Augusto, pero pues si yo no lo había salido a decir es porque no viene al caso”, dijo Larisa

Tras confirmar la pérdida de su bebé, la actriz dejó claro que ella jamás le hizo creer a su ex pareja que no podía tener hijos, tal y como Adianez lo dejó entrever en sus declaraciones, pues, incluso luego de hacerse los estudios correspondientes, fue que se embarazaron.

“Augusto y yo, en su momento, decidimos buscar un bebé. A él le mandaron hacer un estudio, y salió que tenía el conteo bajo. Pero ojo, no soy médica… pero seguimos intentándolo y me embaracé. Entonces, tan no es estéril, que me embaracé”. Aclaró Larisa

Larisa Mendizabal pide a su ex y a Adianez ya no hablen de ella

La actriz aseguró que no sabe de dónde salió la información que Adianez compartió en una entrevista, pero, sí dejó claro que son mentiras y que aunque está consciente que su expareja puede contar su versión, pide que ya no se le mencione.

“Pido que ya no se hable de mí, aunque sé que no me van a hacer caso…”, dijo Larisa

Finalmente, los conductores De Primera Mano cuestionaron directamente a Larisa si es que tras la infidelidad de la que fueron víctima tanto ella como su ex esposo Rodrigo Cachero ha hecho que estén más unidos que nunca y puedan retomar su relación, ante esto, Mendizabal negó rotundamente esta posibilidad.