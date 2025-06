La verdad detrás de las FOTOS de Emilio Levy vestido de mujer, el actor da su versión

En las últimas horas el nombre del actor, Emilio Levy, hijo de Mariana Levy, ha aparecido en las portadas de los medios de la farándula. Lo anterior debido a la controversia que tiene con la cantante, Ana Bárbara, y por un video donde aparece disfrazado de mujer.

Sobre la grabación que se volvió viral, Emilio Levy concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que reveló la verdad. Las declaraciones del joven no pasaron desapercibidas para nadie pues pusieron fin a los rumores sobre su orientación sexual.

Hace unos días la revista de espectáculos TVyNovelas publicó unas fotografías de Emilio Levy, hijo de la fallecida conductora, Mariana Levy, caracterizado como mujer. Las imágenes se volvieron virales pues algunos especularon sobre la orientación sexual del joven actor.

"Me grabó y trató de vender": Ana Bárbara sobre su distanciamiento de Emilio Levy | VIDEO

A varios días de la controversia, Emilio Levy concedió una entrevista con distintos medios del entretenimiento en la que dijo que fue fotografiado sin su consentimiento. El joven actor explicó que no es transexual como muchos especularon pues únicamente estaba tomando clases en el CEA de Televisa.

"No esperaba que me tomaran fotos en esos momentos. Pensaron que yo era transexual, cosa que no. Apoyo a toda la comunidad", dijo el joven.