José Manuel Figueroa recuerda a su hermano Trigo quien murió trágicamente y agonizó en los brazos de Joan Sebastian

Un día como hoy, pero de 1979, Joan Sebastián dio la bienvenida al mundo a su primer hijo varón Trigo de Jesús Figueroa, producto de su amor con Teresa González con quien también procreó a dos varones más: Juan Sebastián y José Manuel.

Este 25 de junio, el mayor de los hermanos Figueroa hubiera celebrado su cumpleaños número 46, y fue su hermano menor, José Manuel Figueroa quien recordó a Trigo a través de sus redes sociales y le dedicó unas palabras muy especiales.

Este miércoles 25 de junio, es un día muy especial para la familia Figueroa, pues, como lo mencionamos anteriormente, el mayor de los hijos de Joan Sebastian cumpliría años este día, por tal motivo, José Manuel lo recordó con especial cariño.

Fue a través de su cuenta de Instagram que, José Manuel compartió una fotografía de su hermano mayor y escribió un texto en el que expresa no solo todo el amor que le tiene, sino la falta que le ha hecho todos estos años.

“Feliz cumpleaños a mi querido hermano Trigo, se te extraña lo que no te imaginas, hoy es un día importante para reflexionar de cuanta faltas haces y todo lo que pudo haber sido esta vida sin tu partida…”, se lee en la primera parte del texto de José Manuel

José Manuel, en este pequeño texto compartió algo que en la intimidad del dolor de la ausencia tras la muerte de Trigo, su padre Joan Sebastián le dijo sobre él, pues, “El poeta del pueblo” sabía que su hijo mayor quien falleció entre sus brazos le iba a hacer mucha falta a José Manuel.

“... bien recuerdo las palabras de mi padre cuando me dijo con los ojos llenos de lágrimas que Yo no sabía la falta que me harías en el futuro, qué razón tenía el viejo, te amo Trigo”, finalizó José Manuel