José Emilio Levy tiene miedo de que el novio de Ana Bárbara lo mande golpear | VIDEO

La relación entre la cantante Ana Bárbara y su hijastro, José Emilio Levy, volvió a acaparar titulares, revelando las profundas grietas en el seno de esta mediática familia. Lo que parecía ser un vínculo sólido, se transformó en un cruce de acusaciones y revelaciones, poniendo en el ojo público los problemas internos de ambos lados de la familia.

El conflicto escaló cuando Ana Bárbara, a su llegada a México, se enfrentó con los reporteros y lanzó fuertes declaraciones contra José Emilio, insinuando que este intentó grabarla para lucrar. José Emilio, por su parte, desmiente categóricamente haber grabado a su madrastra, invitándola a enseñar el video que supuestamente intentó vender.

A pesar de las acusaciones lanzadas por Ana Bárbara a su llegada a México. "Fue directo a tratar de callarme, a hacerme quedar mal ante el público, como un malagradecido y el malo del cuento", afirmó Levy. Insiste en que la idea de atacarlo proviene de Ángel Muñoz, pareja de la cantante, quien, según él, influye negativamente en la dinámica familiar.

"Entró como una persona diferente, entró conmigo siendo otra persona y con mis hermanos otra persona. Hasta lo idolatraban, hasta que ya realmente descubrimos quién fue", sentenció Levy sobre Muñoz.

Declaró sin guardarse nada. Crédito: @emiliolevyy

¿Qué pasó entre Ana Bárbara y sus hijos?

Respecto a la supuesta grabación, desafía a Ana Bárbara: "Si ella dice que tengo un video, ¿cuál es el video? Que nos lo enseñe, y ahí veremos si las cosas son tan bonitas como ella las pinta". Él mismo confiesa que jamás haría algo así: "No necesito grabar porque sé que hablando puedo solucionarlo, y sé que estoy diciendo la verdad. Por eso no tuve necesidad de grabarla. Y aparte, eso se me haría una falta de respeto, tanto para la privacidad de mis hermanos como para la de su misma mamá".

El regreso de sus hermanos, Emiliano y José María, a casa de Ana Bárbara también fue un punto clave. José Emilio sugiere que este retorno se debe a su intervención pública: "Si ya regresó Emiliano y ya regresó Chema, ahora sí se está tomando su maternidad en serio. Por eso yo hablé, para volverlos a reunir y que Ana Bárbara se diera cuenta de las cosas que estaban pasando y que sus hijos la extrañaban".

¿José Emilio Levy trató de vender una nota de Ana Bárbara?

Levy también reveló los motivos detrás de su intento de vender una nota periodística, algo que Ana Bárbara impidió. Explicó que se encontraba en una profunda crisis económica: "Yo estaba en unos momentos de crisis porque vivía solo, no tenía nadie que me apoyara, porque tenía que pagar una prepa". Confesó haberse sentido "muy solo" y "abandonado" por Ana Bárbara, quien se negaba a apoyarlo económicamente. Justificó su acción diciendo que, en una crisis, "de robar o hacer un delito a vender una nota, yo creo que no tiene nada de malo".

A pesar de todo, José Emilio mantiene su agradecimiento hacia Ana Bárbara y un profundo amor por sus hermanos, aunque su relación actual con Chema es "nula" y con Jerónimo no hay comunicación desde hace años. Recordó con emoción un mensaje de José María al inicio de su confrontación pública: "Me puso: '¿Qué pantalones?' Para no decir la otra palabra. 'Gracias.' Así me puso". Este mensaje fue el último intercambio significativo antes de que su hermano lo bloqueara.

Al preguntarle si tenía miedo a una posible demanda por parte de Ángel Muñoz, respondió con franqueza: "Ponle que me llegue a demandar, tengo los mismos argumentos que tú. Lo que me da miedo es que me lleguen a madrear, eso imagínate, digo toco madera". Esta declaración subraya la preocupación por su integridad física en medio de la disputa.