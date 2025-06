Hijo de Chespirito dejó a su esposa por la mejor amiga de ella, esta es la historia

El pasado 5 de junio se estrenó a través de una famosas plataforma de streaming la bioserie autorizada de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, en dicha producción no solo se da a conocer los inicios del comediante y cómo es que creó a sus famosos personajes, sino también se expone la vida personal del también productor.

Y es que, Chespirito, antes de la fama llevaba una vida normal, un matrimonio feliz junto con Graciela Fernández, sin embargo, ya en la cima del éxito conoció a Florinda Meza quien lo enamoró completamente y dejó todo por ella. Pese a que esta es una historia ya conocida, su hijo Roberto Gómez Fernández habría repetido los patrones de su padre, pues, en una de sus relaciones se habría involucrado con la mejor amiga de quien fuera su esposa.

Fue en el año 2010 cuando la pareja conformada por Roberto Gómez Fernández y la actriz Jessica Coch llegaron al altar y lo que parecía ser un cuento de hadas, un par de años después terminaría de la peor manera y dejando a la guapa poblana con el corazón roto y en medio de una fuerte traición.

Y es que, la actriz quien ha participado en telenovelas como “Rebelde”, “Cuando me enamoro”, “Muchacha Italiana Viene a casarse”, entre muchas otras no solo fue traicionada por su esposo, sino también por su mejor amiga quien comenzó un romance con el productor tan solo días después de su separación.

Fue en el año 2019, cuando la actriz Jessica Coch abrió su corazón y habló abiertamente de lo que ocurrió desde que comenzó los preparativos de su boda hasta que su exesposo comenzó una relación amorosa con quien fuera su mejor amiga.

De acuerdo con la actriz, Krystell Padilla, nombre de quien fuera la mejor amiga de Jessica, ambas se conocen desde que tenían 17 años de edad. Por lo que cuando Krystell no encontraba trabajo, la actriz, no dudó en ayudarla, fue así que le pidió a su entonces novio que la ayudara a entrar a la fundación de Roberto Gómez.

Debido a la cercanía y el supuesto cariño que había entre Krystell y Jessica, la joven ayuda a planear la boda de la actriz con Gómez Fernández, la unión matrimonial se llevó a cabo en Acapulco, pero este matrimonio tan solo duró dos años.

De acuerdo con la propia Jessica Coch, su divorcio con Roberto Gómez lo asocia un tanto a la inmadurez que tuvo en esa época pues era muy joven y no supo cómo sacar adelante un matrimonio. Sin embargo, quien fuera su mejor amiga comenzó a alejarse de ella en cuanto la actriz tuvo problemas fuertes con su entonces esposo, algo que Coch no lograba explicarse cómo es que su mejor amiga ponía tanta distancia entre ambas cuando ella más la necesitaba.

De acuerdo con Jessica Coch, poco tiempo después de haber firmado su divorcio, fue otra de sus mejores amigas, la también actriz Maite Perroni quien le confirmó que Roberto Gómez Fernández y su amiga Krystell Padilla estarían en una relación amorosa.

“Cuando empiezo a tener problemas con Roberto, ella se empieza a alejar de mí. Me divorcié y un día le hablan por teléfono a una amiga mía, le dicen que ellos dos están saliendo ya después de mi divorcio. No estoy diciendo que me fueron infiel o mucho menos, o bueno, eso espero”, dijo Jessica Coch