Gator, el skater leyenda e ídolo que terminó en la cárcel con cadena perpetua por el feminicidio de Jessica Bergsten | VIDEO

El skateboarding, más que un deporte, es una cultura. Desde sus inicios se forjaron leyendas dentro de su comunidad, impulsando estilos de vida y cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando la luz de la fama se cruza con las sombras de la autodestrucción?

Esta es la premisa central de "Stoked: The Rise and Fall of Gator", un documental que no solo narra la historia de uno de los skaters más icónicos de los años 80, Mark "Gator" Rogowski, sino que también se adentra en el lado oscuro de la obsesión, la adicción y las trágicas consecuencias de la caída de un ídolo. La película ofrece una mirada sin filtros a la meteórica ascensión de Gator, así como a su devastadora espiral descendente que culminó en un acto de violencia impensable.

"Stoked: The Rise and Fall of Gator" es un documental crudo y fascinante que explora la vida de Mark "Gator" Rogowski, un ícono del skateboarding de los años 80, además de su dramática caída en desgracia. La película comienza sumergiéndose en el vibrante mundo del skate vertical de esa década, presentando a Gator como una figura talentosa que rápidamente ascendió a la cima de la popularidad. Tenía su propia línea de patinetas, aparecía constantemente en revistas y videos, era la encarnación del estilo rebelde y cool del skater profesional.

Fue un legendario deportista. Crédito: Transworld Skateboarding / 1988

¿Qué pasó con el skater Gator?

A través de una combinación de imágenes de archivo, videos de skate clásicos y entrevistas con sus contemporáneos, como Tony Hawk, Stacy Peralta y otros skaters legendarios, el documental pinta un retrato de la escena del skateboarding de los 80, donde la fama comenzó a transformar un deporte underground en un fenómeno masivo.

Sin embargo, a medida que la cultura del skate evolucionaba y la popularidad del "vert skating" disminuía en favor del "street skating", la vida de Gator comenzó a desmoronarse. El documental no evade los aspectos más oscuros de su historia, explorando sus problemas con el alcohol, la depresión y la dificultad para adaptarse a los cambios en su carrera y vida personal.

La narrativa culmina en el crimen que selló su destino: el abuso sexual y asesinato de Jessica Bergsten en 1991, una amiga de su exnovia. El documental aborda este crimen con seriedad, incluyendo grabaciones de audio de entrevistas telefónicas con el propio Rogowski desde la cárcel, donde cumple una condena de cadena perpetua.

¿Qué hizo Gator en el Skate?

Mark "Gator" Rogowski fue una figura cumbre en el skateboarding vertical durante los años 80, destacándose por su estilo agresivo y carismático que lo catapultó a la fama. Sus logros incluyen múltiples victorias en competencias importantes, como el Campeonato Canadiense Amateur en 1982 y un campeonato nacional en 1984.

Fue pionero en tener su propia patineta "pro-deck" con Vision Sports, un modelo muy vendido que lo consolidó como una estrella comercial. Además, su presencia constante en portadas de revistas especializadas como Thrasher y Transworld Skateboarding, así como sus apariciones en videos de skate, afianzaron su estatus como uno de los skaters más reconocidos e influyentes de su generación, compartiendo el estrellato con leyendas como Tony Hawk.

"Stoked" es, en esencia, una historia de advertencia sobre los peligros de la fama sin la madurez para manejarla, y cómo la obsesión y las adicciones pueden llevar a un camino de autodestrucción con consecuencias devastadoras para otros. Es un retrato íntimo de una figura que pasó de ser un ídolo admirado a un criminal convicto, dejando una marca indeleble en la historia del skateboarding.

Ve aquí el documental completo: