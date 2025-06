Estrenos Crunchyroll 2025: ¿qué animes estarán disponibles en julio? | LISTA y CALENDARIO

Ya estamos a mitad del año 2025 y con ello vienen grandes estrenos de anime en la famosa plataforma de streaming conocida como Crunchyroll. Se vienen nuevos protagonistas que prometen atraparte con sus historias de amor, aventura y acción, así como nuevas temporadas de varias de las series más esperadas por los fans que se mantienen al día con las tendencias de estas caricaturas japonesas.

Si estás buscando nuevo contenido para poder pasar los días pegado a la pantalla, quédate leyendo para que puedas descubrir las próximas series de anime que llegarán en el mes de julio. Te diremos todos los estrenos y la fecha exacta en que estarán disponibles en Crunchyroll. También podrás enterarte de las temporadas que llegarán en las siguientes semanas.

El estreno de los animes que te diré a continuación fue anunciado en la Comic Con Experience México (CCXP), un evento anual de entretenimiento dirigido a los fanáticos del anime, los cómics, el cine, los videojuegos y el cosplay. Este año 2025 se llevó a cabo del 30 de mayo al 1 de junio, en el Centro Citibanamex, de la Ciudad de México.

Animes que se estrenarán en julio 2025

Scooped Up by an S-Rank Adventurer

El jueves 10 de julio se estrenará el anime llamado Scooped Up by an S-Rank Adventurer, una serie que busca explorar la confianza y seguridad en uno mismo, ya que el protagonista es un mago que no se da cuenta de la gran habilidad y destreza que posee, y el potencial que tiene para convertirse en uno de los mejores aventureros.

Clevatess

El miércoles 2 de julio se estrenará el anime llamado Clevatess, una serie que promete tener buen diseño de personajes y excelente ambientación musical en manos de Nobuaki Nobusawa. Trata de 13 héroes que intentan matar al Rey Demonio, sin embargo, al no poder conseguirlo, este en venganza decide destruir el mundo, pero su meta se ve obstaculizada cuando se encariña con un bebé humano recién nacido, al que decide cuidar.

Clevatess se estrena el miércoles 2 de julio / FOTO: Crunchyroll

Watari-kun's ****** Is about to Collapse

El viernes 4 de julio se estrenará el anime llamado Watari-kun's ****** Is about to Collapse, una serie en la que el protagonista es un joven que tiene que lidiar con la muerte de sus padres mientras busca cuidar a su hermana menor, con quien tiene un fuerte vínculo. Sin embargo, una amiga de la infancia se presenta ahora como una enemiga que desencadena una serie de problemas, profundizando el caos en la vida del protagonista.

Temporadas de anime que saldrán en julio 2025

A Couple of Cuckoos

El martes 8 de julio llegará la segunda temporada de A Couple of Cuckoos, un anime que habla de la vida de un estudiante de preparatoria que fue intercambiado al nacer, y es criado por una familia de bajos recursos. Sin embargo, el destino lo lleva a comprometerse con la hija de sus verdaderos padres, una familia adinerada. Los fans aseguran que es una excelente comedia romántica que te sacará varias carcajadas.

My Dress-Up Darling

El sábado 5 de julio llegará la segunda temporada de My Dress-Up Darling, una de las series más esperadas debido a que los fans se enamoraron de la relación sincera y tierna entre el protagonista, un estudiante tímido y solitario apasionado por el arte de crear muñecas, y una chica popular y extrovertida que lo anima a crear trajes de cosplay. Es la forma en cómo este anime explora los temas de autoaceptación, lo que le encantó a los fanáticos.

La segunda temporada de My Dress-Up Darling llegará el 5 de julio / FOTO: ESPECIAL

Rent-a-Girlfriend

El viernes 4 de julio llegará la tan esperada cuarta temporada de Rent-a-Girlfriend, una serie que toca un tema que para algunos es controversial, ya que el protagonista se dedica a rentar novias de alquiler para no sentirse solo mediante una aplicación de citas en línea, sin embargo, todo cambia cuando este se enamora de una de ellas, y la presenta como su novia oficial ante su familia.