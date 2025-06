Victoria Ruffo reacciona a los rumores de una separación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son considerados una de las parejas más sólidas en el medio del espectáculo, pero esto no ha evitado que surjan rumores que apuntan a crisis en matrimonio. Tal y como ha ocurrido en días recientes, pues se ha especulado de problemas en la pareja derivados de una supuesta infidelidad por parte del comediante. Sobre el tema, Victoria Ruffo se mostró escéptica y dejó de lado todo conflicto con el también productor para destacar la gran familia que ha formado junto a la cantante.

Aunque no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores sobre una separación, esta vez su silencio y ausencia en redes sociales ha incrementado las sospechas de los fans. Además, se ha revelado que el motivo de los conflictos entre ellos habrían surgido por una supuesta infidelidad del productor, así como de temas relacionados con sus hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez, quienes tampoco han dado declaraciones al respecto.

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales en su canal de YouTube, la llamada "Queen de las telenovelas" fue cuestionada sobre los rumores de una separación que enfrenta Eugenio Derbez y aunque no dio más detalles al respecto se mostró escéptica. La actriz dejó de lado todo conflicto y rivalidad con el comediante para destacar la gran familia que ha formado junto a la vocalista de "Sentidos opuestos".

“No creo, la verdad no creo. Luego inventan muchas cosas, la verdad, lo dudo mucho. Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero no creo, creo que han formado un matrimonio estable, bonito, y tiene una hija que qué bueno que tiene a sus dos papás, no lo creo”, dijo la actriz entre risas al escuchar sobre la supuesta infidelidad del actor.