Tras la muerte de su hija, Lupita TikTok rompe el silencio sobre el "hate" en redes: "ya sufrí bastante" | VIDEO

Después de varias semanas de ausencia, Lupita TikTok ha comenzado a retomar sus actividades en redes sociales, llegando incluso a cambiar sus fotos de perfil en plataformas como Facebook por otras que muestran un "sitio en construcción", lo que podría ser un indicio de que la creadora de contenido busca regresar con un concepto nuevo después de la muerte de su bebé y la detención de su pareja.

Cabe recordar que a mediados de mayo, Lupita sufrió la pérdida de su pequeña hija, Karely Yamileth, varios días después de su nacimiento, todo esto en medio de una crisis que también involucró la intervención del DIF estatal para evaluar si la bebé estaba en riesgo.

Tras permanecer hospitalizada por diversos síntomas, Karely tuvo un paro cardiaco y perdió la vida; a la par, Ricardo "N" (pareja de Lupita y padre de la bebé) fue detenido por el delito de violación equiparada agravada en contra de una persona con problemas cognitivos, quien sería la propia influencer.

Sin embargo, además de estas modificaciones digitales, la influencer de 22 años realizó una transmisión en vivo para pedir a sus seguidores respeto después de vivir una de las experiencias más dolorosas de su vida. Así mismo, habló del "hate" que recibe a través de redes sociales tras las múltiples polémicas a las que se vio expuesta.

Fue a través de su cuenta de Facebook que la influencer realizó una transmisión en vivo luego de varias semanas de ausencia digital, aunque Lupita comenzó saludando a sus seguidores y platicando casualmente con ellos hasta que los mensajes de odio comenzaron a llegar y fue ahí cuando la influencer lanzó una dura petición:

Yo me siento bien... estoy bien agradecida, yo solo quiero bendiciones, ya no quiero que me tiren hate porque pues sí, yo solo quiero bendiciones a mi familia, bendiciones a mi gente, dijo Lupita TikTok.

Su petición fue clara: basta de ataques despectivos y especulaciones malintencionadas; pues pese a su dolorosa pérdida, Lupita se muestra dispuesta a asumir nuevos retos para seguir creciendo personalmente y aseguró que "voy a seguir estudiando y echándole ganas, yo me porto bien". Esta declaración sucede algunos días después de que la creadora de contenido compartiera un video arreglando algunos cuadernos escolares.

En relación con el respaldo recibido tras la pérdida de su hija, la joven influencer manifestó que está enfrentando la muerte de su hija sin el acompañamiento de su núcleo familiar. Según sus declaraciones, no ha contado con el apoyo emocional ni material por parte de sus parientes cercanos.

Así mismo, desmintió públicamente las afirmaciones realizadas por una de sus tías, quien habría acusado a su representante de apropiarse indebidamente de sus ingresos. Lupita negó dichas acusaciones, asegurando que se trata de falsedades y lamentó que este tipo de declaraciones contribuyan al odio que se encuentra recibiendo en redes sociales.

Finalmente, Lupita relató que su tía la habría sacado de su hogar cuando tenía a penas 12 años llegando a dormir incluso en una plaza pública debido a su situación tan vulnerable. También explicó que esta supuesta tía nunca le brindó apoyo y sus declaraciones son completamente falsas.

Es pura mentira de mi tía [...] ella me corrió a mí, a mis papás; ya sufrí bastante, yo sufrí la calle, yo me dormí en una plaza [...] A mí no me ayudó mi tía, no me dio la mano, tenía como 12 años, yo sufrí bien feo, ando bien triste porque esa gente a mí no me apoyó, ninguno de sus hermanos me ayudó ni mi tía, declaró.