Roro Bueno calla a sus haters con video desde el hospital y pruebas de su fractura | VIDEO

Roro Bueno ha sabido enfrentar la ola de comentarios negativos desde que su popularidad creció por el contenido de sus videos en redes sociales, su alcance la ha llevado a ser observada a detalle por los internautas hasta convertirla en protagonista de fuertes controversias. Como la más reciente en la que la acusaron de fingir una lesión en el pie a tan sólo unos días de su participación en La Velada del Año V, algo a lo que respondió con pruebas.

La creadora de contenido ha sido acusada de promover el movimiento “tradwife” con el que se defiende un estilo de vida tradicional con esposas dedicadas al hogar, esto debido al contenido de sus videos con elaboradas recetas que, en gran parte, dedica a su novio, Pablo. Sin embargo, ahora ha mostrado una faceta completamente diferente con su preparación para subir al ring en La Velada del Año V, planes que podrían cambiar debido a una complicación de salud.

A través de su cuenta de TikTok, Roro Bueno publicó este martes un video en el que comparte la radiografía, fotos de la lesión e imágenes de su paso por el hospital en el que fue tratada por la lesión causada durante su entrenamiento. La influencer mostró el informe médico en el que se indica que se trata de una fractura del quinto metatarsiano por la que le colocaron una férula.

Roro Bueno dejó claro que, pese a su fractura, continúa con el entrenamiento que hasta el momento ha de la mano del boxeador estadounidense Jake Paul por lo que espera no tener que retirarse de la contienda que se realizará el próximo 26 de julio y enfrentará a Abby, conocida streamer que ha ganado popularidad en redes sociales por su contenido de videojuegos.

Las imágenes publicadas por Roro Bueno desataron sospechas y fueron tomadas por algunos como evidencia de que habría fingido su lesión ya que en algunas la férula estaba en la pierna derecha y en otras en la izquierda. Al respecto, la tiktoker explicó que habría sido parte de su estrategia para no revelar detalles que destaparan sus movimientos sobre el ring.

“Tengo un gran equipo médico y estamos entrenando con muchísimo cuidado, así que no hace falta que se preocupen. Y sí, la imagen estaba invertida, le di la vuelta para que no supieran que pierna era porque todavía no sabía qué estrategia iba a seguir”, explicó la influencer.