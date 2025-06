Revelan detalles de supuesta crisis matrimonial entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo: "Muchos pleitos con sus hijos"

Este fin de semana surgió con fuerza el rumor de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían a punto de divorciarse, esto supuestamente porque el actor le habría sido infiel a la cantante; sin embargo, ninguno ha dado declaraciones al respecto y hasta ahora no hay información que confirme ni descarte lo anterior.

El origen de esta supuesta crisis matrimonial vino de una predicción que se viralizó en los últimos días y de la que La Güera de las Estrellas dio nuevos detalles en exclusiva a El Heraldo de México. De acuerdo con la psíquica, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sí están pasando por una mala racha, en especial encaminada al comediante, quien se encuentra en una temporada en la que cortará con personas y hasta proyectos.

Este lunes La Güera de las Estrellas dijo que la pareja más querida del espectáculo está pasando por problemas y dificultades en su relación, pero que pese a esta mala noticia, las cartas muestran que en medio del dolor al que se enfrenta el matrimonio, pueden salir adelante gracias al amor que se tienen.

Pero mientras esta justicia les llega, las dificultades seguirán creciendo entre ambos y para hacerle frente a los rumores de separación pese a una hija en común, Aitana, ambos tratarían de mantener las apariencias ante el público e incluso asegurar que entre ellos todo es miel sobre hojuelas.

Asimismo, agrega La Güera de las Estrellas, tanto Eugenio Derbez como Alessandra Rosaldo tratarán de ocultar que las cosas entre ellos han comenzado a ponerse complicadas y para ello reconocerán que en el pasado sí tuvieron una ruptura sentimental, pero que ahora tras 13 años juntos, su amor está más fuerte que nunca.

"Aquí está Eugenio, pero lo veo embargar una situación como de una pena, una situación complicada para Eugenio y va a sentir que sí hay dificultades. Sí puede perder las cosas, pero van a decir que se están separando y luego va a decir Alessandra: 'No, no, no. Eso lo tomaron de una nota del pasado porque cuando éramos novios él y yo nos separamos, pero ya regresamos y no hemos tenido más problemas".