Querida actriz sorprende al aparecer rapada en el escenario y confesar que tiene cáncer: “Estoy en tratamiento”

La actriz Anahí Allué rompió el silencio acerca de su estado de salud y confesó que le diagnosticaron cáncer de mama. Por primera vez habló del tema al dejarse ver con un nuevo look: se rapó. Aunque se ha tratado de un proceso complejo, expuso que decidió ser honesta porque “estaba harta de fingir atrás de una peluca porque no era yo”.

Anahí Allué le confesó esto a reporteros de la revista de farándula TVNotas que la abordaron hace unas semanas en un evento de la obra de teatro “Cabaret”. Desde el primer momento captó la atención su nueva imagen, de modo que la actriz originaria de Argentina prefirió dar testimonio de su recuperación de cáncer de mama luego de que le diagnosticaron la enfermedad en diciembre pasado.

“Estoy en tratamiento, que está llegando al final, con mucho éxito. Ha sido una sorpresa para mí, pero no me he bajado del escenario ni un sólo día. Hoy lo abrí con mis compañeros y supieron todo”, compartió Anahí Allué, quien quiso hablar del cáncer de mama desde el escenario porque considera que es su hogar. Noticias Relacionadas Hospitalizan de emergencia a Wendy Guevara, explica cuál es la enfermedad que padece

Anahí Allué compartió cómo sobrellevó el tratamiento contra el cáncer de mama. Foto: Instagram.

Anahí Allué narra cómo sobrellevó el tratamiento contra el cáncer de mama

La actriz argentina subrayó que el cáncer de mama es una enfermedad agresiva, sobre todo por las quimioterapias. En su caso, recibió atención médica en la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), que describió como “altamente recomendable y, en verdad, nunca había visto a tantas mujeres”.

Anahí Allué destacó que lo más difícil del cáncer de mama son las recaídas, pero aseguró que se puede salir adelante. “No me quiero presionar, pero cuando termine este proceso va a nacer algo muy profundo, hermoso y necesario. El 2 de junio toqué la campana de que terminaba la última quimioterapia”.

Anahí Allué envía un mensaje de apoyo tras hablar del cáncer de mama

Además de dar detalles de su estado de salud y proceso para vencer el cáncer de mama, Anahí Allué también abrió su corazón y habló de qué la alentó a hablar de la enfermedad, precisando que no quería mentir, sino que prefirió mostrarse de manera honesta para ser fiel a ella misma.

“Estaba harta de fingir atrás de una peluca porque no era yo. En el teatro me podría poner mil pelucas, pero en la vida real ya estaba molesta. Sabía que era mentira y me siento orgullosa del proceso”, expuso la actriz, quien incluso expresó “ahora soy más fuerte”.

Por otro lado, Anahí Allué compartió que habló con su médico porque desde que le informaron el diagnóstico de cáncer de mama tuvo algo en claro: no dejaría que la enfermedad frenara su vida, es decir, no se bajaría del escenario.