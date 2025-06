Mamá de Gala Montes se cubre un tatuaje, ¿era el nombre de sus hijas? | FOTOS

La relación entre Crista Montes y sus hijas ha capturado la atención del público en las últimas semanas luego de que la primera compartiera en redes sociales la revelación de un nuevo tatuaje, desencadenando una ola de especulaciones y reacciones encontradas, pues la mamá de Gala Montes sorprendió a sus seguidores al mostrar en TikTok el tatuaje que se hizo recientemente.

Se trata de un diseño en homenaje a uno de sus perros, un pastor alemán que, según la misma Montes, representa una fuente de compañía y alegría en su vida actual. Pero lo que parecía un momento de celebración personal rápidamente se tornó en polémica, cuando usuarios comenzaron a especular que la mujer habría decidido cubrir los nombres de sus hijas, Gala y Beba Montes.

Y es que la obra, realizada como un "cover up", reemplaza la imagen anterior (un corazón con dos perritos) con el rostro de su nuevo acompañante canino. Aunque en ningún momento la madre de la actriz mencionó haber eliminado los nombres de sus hijas, usuarios en redes no tardaron en vincular el cambio con la fracturada relación que mantiene con ellas, particularmente con Gala.

Cabe destacar que en publicaciones anteriores, Crista había mostrado un tatuaje compartido entre ella y sus hijas: unas flores rosadas que representan el vínculo entre las tres, pero que nunca incluyeron nombres explícitos. A pesar de eso, los rumores sobre si habría borrado intencionalmente referencias a sus hijas persistieron, por lo que algunos de los cometarios han sido:

El contexto que rodea este nuevo tatuaje se ve intensificado por las declaraciones recientes de Gala Montes, quien abordó con crudeza la tensión que ha marcado su vínculo con Crista. En una entrevista realizada por el youtuber y comediante El Escorpión Dorado, Gala compartió detalles dolorosos sobre su infancia en la industria del entretenimiento y su deteriorada relación con su madre.

Me duele muchísimo todo lo que ha ocurrido con mi mamá. Lo que más me duele es que tu propia mamá esté insultándote y diciéndote cosas feas [...] La relación mi progenitora se fracturó desde antes que ella accediera a obtener 500 mil pesos por la entrevista; ella ya no me interesa, dijo Gala Montes.