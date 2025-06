José Emilio Levy confirma que intentó vender una nota de Ana Bárbara: “era para comer, no tenía a nadie”

Tras las polémicas declaraciones que hizo la cantante Ana Bárbara sobre el distanciamiento con José Emilio Levy, el hijo de la fallecida Mariana Levy ya dio su versión sobre lo que sucedió y reveló si es que grabó o no a la “Reina grupera” tal y como ella lo señaló.

Además, José Emilio Levy aseguró que la intérprete de “Bandido” no es una buena madre tal y como ella misma lo dice, también el joven revela que no se arrepiente de nada, pues la actual pareja de Ana Bárbara maltrató a su hermano José María.

José Emilio Levy sí quiso vender una nota de Ana Bárbara

En entrevista con diversos medios de comunicación, el joven quién actualmente se encuentra estudiando actuación en el CEA de Televisa, platicó brevemente con la prensa a quienes les confirmó que efectivamente pensó en vender una nota de Ana Bárbara.

Sin embargo, José Emilio Levy negó rotundamente que haya entrado a la casa de la cantante a grabarla y tratar de vender ese material, tal y como Ana Bárbara lo declaró en una reciente entrevista.

“Yo no tengo ninguna grabación. Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho, lo intenté , intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo, la razón porque la intenté vender era para comer, porque yo tenía 17 años y mi papá me había abandonado, no tenía a nadie, tenía la desesperación de comer y por eso lo hice, pero no era nada malo y no hay ningún video que yo tenga”, dijo José Emilio Levy

Ante esto, José Emilio aseguró que Ana Bárbara nunca lo busco ni lo confrontó como ella lo declaró en entrevista: “no es cierto”; el jóven por otra parte revela que no sabe la razón por la que “La Reina Grupera” haya dado ese tipo de declaraciones, sin embargo, el hijo de Mariana Levy está agradecido con la cantante por todo lo que hizo por él cuando era un niño.

José Emilio asegura que Ana Bárbara no es buena madre

Pese a que José Emilio está agradecido con Ana Bárbara y asegura que la ama, sin embargo, el joven la señala de no ser una buena madre tal y como la misma cantante lo ha asegurado, pues, según él la también compositora lo hubiera apoyado cuando se quedó solo.

“Si ella dice que es tan buena madre, pues, ahí hubiera estado para apoyarme en esos momentos que estuve yo solo”, aseguró José Emilio

Foto: IG @anabarbaramusic

Y es que, según Emilio Levy cuando él se quedó solo, él no se acercó a Ana Bárbara, pero, la cantante tampoco se acercó al joven que pasaba un momento de soledad, por lo que pide a la cantante que sea ella quien se acerqué a él para poder arreglar las cosas.

“Si ella dice que no juega con la maternidad, que me busqué también ella, ¿yo por qué siempre tengo que estar dando los primeros pasos?, al igual que con mi papá, yo creo que los adultos son ellos y los que tienen que accionar son ellos”, dijo José Emilio Levy

Foto: IG @anabarbaramusic

Finalmente, José Emilio asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y dicho, pues gracias a ello es que ahora sus hermanos, ya están nuevamente en un ambiente tranquilo, familiar y de amor: “No me voy a arrepentir de eso por que es verdad, porque yo necesitaba defender a mi hermano José María que estaba pasando horrible mientras vivía con Ángel, no, no me arrepiento por que ahora ya están los tres Geronimo, Emiliano y José María viviendo en paz otra vez en casa de su mamá y gracias a mi yo creo que se logró eso”, dijo José Emilio