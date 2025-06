Hospitalizan de emergencia a Wendy Guevara, explica cuál es la enfermedad que padece

Hace unos momentos la conductora de televisión y creadora de contenido, Wendy Guevara, informó que fue hospitalizada de emergencia por un problema de salud que presentó. La famosa compartió la noticia ante sus más de siete millones de seguidores en Instagram.

Por medio de sus historias en esa plataforma digital, la ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" detalló que una infección en el estómago la llevó a recibir tratamiento en un hospital. Explicó que espera que sea dada de alta durante la tarde.

Con su peculiar sentido del humor, Wendy Guevara, una de las creadoras de contenido más famosas en México, detalló que está hospitalizada por una infección en el estómago. Recordó que hace unos días se burló de sus compañeros del "Team Infierno", Nicola y Poncho de Nigris, quienes también estuvieron internados.

En este sentido, la colaboradora de Televisa explicó que le iban a poner suero pata atacar la infección. Wendy Guevara argumentó que algunos de los síntomas que presenta son dolor de estómago y escalofríos.

"Me tocó a mí, estoy en el hospital, no se burlen de sus amigos, les puede pasar lo mismo. Me van a poner suero para la infección, estoy bien, pero me duele la panza, tengo escalofríos", dijo.