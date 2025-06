Foster the People regresa a México con su gira "Paradise State Of Mind": fechas, boletos y sedes

Luego de su exitosa presentación en la edición 25 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en la CDMX durante el pasado mes de marzo, la famosa banda estadounidense de pop rock, Foster the People, anunció su regresó a territorio mexicano para este 2025.

La agrupación liderada por Mark Foster se presentará el próximo martes 25 de noviembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Adicionalmente ofrecerán un concierto el 24 de noviembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro y otro en el Escenario GNP Seguros de Monterrey el 27 de noviembre.

Las tres fechas de Foster the People en México forman parte de su gira mundial "Paradise State Of Mind", en donde presentarán su más reciente material discográfico, además de sus ya conocidos éxitos como "Pumped Up Kicks", "Imagination", "Houdini" y "Coming of Age".

Foster the People regresará a México este 2025

Foto: IG/@fosterthepeople

Foster the People en México 2025: venta y preventa de boletos

Por medio de sus canales oficiales, Ocesa revelo que la preventa de boletos para los conciertos de Foster the People en la Ciudad de México, Querétaro y Monterrey, estará disponible el próximo jueves 26 de junio a partir de las 10:00 de la mañana, exclusivamente para tarjetahabientes de Banamex.

Mientras que la venta al público en general de todas las instituciones bancarias estará disponible a partir del viernes 27 de junio a través del sitio oficial de Ticketmaster para su compra en línea y en las taquillas físicas de los inmuebles en donde se presentarán. De momento se desconocen los precios de las entradas, sin embargo, se espera tener más información al respecto durante los siguientes días.