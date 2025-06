Ex participante de La Casa de los Famosos enfrenta en vivo a Javier Ceriani por decirle "ratera" | VIDEO

El controvertido presentador de televisión Javier Ceriani es el centro de la polémica al lanzar duras acusaciones contra la influencer y DJ colombiana Yina Calderón, a quien calificó directamente de "¡ratera!" en recientes declaraciones que incendiaron las redes sociales y el mundo del espectáculo.

Ceriani, conocido por su estilo frontal y sin filtros, no escatimó en epítetos al referirse a Calderón, a quien señalan de haberse robado una finca y deberle dinero por una venta. La declaración generó un revuelo considerable, pues Yina Calderón goza de una amplia base de seguidores en plataformas digitales, figura recurrente en el entretenimiento colombiano.

Las palabras de Ceriani se difundieron rápidamente, provocando una ola de reacciones entre los usuarios de internet, algunos apoyando al presentador y otros defendiendo a la influencer, exigiendo a Ceriani que presente pruebas o se retracte de sus afirmaciones.

Hasta el momento, Yina Calderón no había emitido una respuesta oficial a las acusaciones de Javier Ceriani. Ambas figuras abordaron la situación en una entrevista frente a frente que tuvieron en el programa de Ceriani, resultando en varias explosiva declaraciones.

Crédito: @yinacalderontv

Yina Calderón arremete contra Javier Ceriani

La polémica entre el presentador Javier Ceriani y la influencer Yina Calderón escaló este martes, luego de que Ceriani la acusara directamente de "¡ratera!". En una contundente respuesta en vivo, Yina Calderón desmintió las acusaciones, defendiendo su inocencia y la legalidad de sus acciones.

Calderón se mostró visiblemente afectada por las declaraciones de Ceriani, enfatizando la gravedad de tales señalamientos. "Si yo fuera una ratera no estaría tan tranquila en mi empresa, haciendo publicidad, vendiendo mis cosas", afirmó en vivo. Subrayó lo delicado de la situación al recordar el caso de una amiga suya que se encuentra privada de la libertad injustamente: "incluso, es muy delicado, una amiga mía está en la cárcel por algo que no hizo. Es delicado a nivel judicial".

La influencer colombiana Yina Calderón manifestó que su actuar transparente es la mejor prueba de su inocencia. "Yo no estaría tranquila subiendo historias, en tu programa, y andaría como si nada", sentenció, refiriéndose a la aparente calma con la que lleva su vida pública.

Además, Calderón abordó directamente la raíz de las acusaciones, que aparentemente giran en torno a una transacción inmobiliaria. Explicó que "yo le pagué al señor, me dio las escrituras, es por eso que la pude vender". En un desafío directo a Ceriani, Yina Calderón cuestionó la falta de acción legal por parte de quienes la acusan: "¿Por qué no levanta un proceso el señor?". Finalmente, desmintió cualquier insinuación de corrupción en el sistema judicial: "salió a inventar que yo había comprado a las ramas judiciales. Eso aquí no se puede".

La situación sigue generando debate en redes sociales y el mundo del entretenimiento, con los seguidores de ambos bandos expresando su apoyo. Se espera ver si Javier Ceriani responde a las declaraciones de Yina Calderón o si la influencer tomará acciones legales por las graves acusaciones.