"Es muy doloroso": Famosa actriz de TV Azteca suplica por trabajo, lleva más de seis años lejos de las telenovelas

Hablar de la actriz, Elvira Monsell, es hablar de unas de las actrices de telenovelas más famosas en México. Durante mucho tiempo la famosa fue considerada la villana más reconocida de los melodramas de la pantalla chica, sin embargo, en este 2026 cumple seis años sin aparecer en ningún proyecto.

A sus 64 años de edad, Elvira Monsell, consiguió gran parte de su fama gracias a los trabajos que hizo en producciones como "Amor en silencio", "Rosalinda", "Se busca un hombre", "Pobre diabla" y "Las Bravo". Su último proyecto lo hizo para TV Azteca en 2020.

Tras su paso por Televisa y TV Azteca, actualmente la villana de telenovelas lleva tiempo sin figurar en la pantalla chica. La revista de espectáculos TVNotas la entrevistó para conocer el verdadero motivo de su distanciamiento de los melodramas.

Noticias Relacionadas Belinda reaparece y sube estos mensajes tras la polémica con Adrián Marcelo | FOTOS

¿Qué fue de la actriz Elvira Monsell?

Después de brillar durante muchos años como villana de las telenovelas de Televisa y TV Azteca, Elvira Monsell, lleva seis años sin aparecer en ninguna producción. Su último trabajo lo hizo en 2020 en "Desaparecidas" y a partir de ese momento no ha figurado.

En plática con TVNotas, la famosa nacida en la Ciudad de México dijo que lleva tiempo sin actuar debido a la falta de oportunidades a pesar de que realiza muchos castings. Explicó que actualmente sobrevive con lo que genera en redes sociales más la ayuda que recibe de las asociaciones para actrices y actores.

Elvira Monsell recordó que trabajó por más de 30 años en Televisa, pero posteriormente la dejaron de llamar. Dos años después recibió la invitación para incorporarse a TV Azteca. Durante el tiempo que se quedó sin trabajo pensó en buscar otro empleo alejado de los reflectores.

“Cuando me quedé 2 años sin trabajo, vi un letrero que decía: ‘Se solicita lavatrastes’, pero ya habían contratado a alguien”, explicó.

Tras no recibir llamados para ningún proyecto de televisión, Elvira Monsell comenzó a monetizar en sus plataformas digitales, aunque dijo que no es mucho el dinero que genera. Detalló que ha intentado emprender varios negocios que no han resultado como esperaba.

La actriz hizo un llamado a los productores para que le den la oportunidad de trabajar y generar dinero para sobrevivir. Explicó que la situación que vive es muy doloroso, pues incluso a tenido que pedir prestado dinero para solventar los gastos.

"Es muy doloroso. Tienes que pedir prestado", dijo a TVNotas.

La actriz fue de las favoritas. Foto: Instagram/@elviramonselloficial

¿A qué se dedica la actriz Elvira Monsell?

Como te comentamos Elvira Monsell, reconocida actriz de Televisa y TV Azteca, lleva seis años y medio lejos de los melodramas. Durante este tiempo intentó vender ropa y dar cursos de actuación, pero no resultó como esperaba. La famosa dijo que en pandemia sobrevivió haciendo doblajes y actualmente monetiza en redes sociales.