Era el guitarrista más querido en el mundo del metal, pero fue asesinado a balazos mientras estaba sobre el escenario

En diciembre del 2004 el mundo del metal sufrió una pérdida irreparable: Darrell Lance Abbott, conocido como Dimebag Darrell, fue asesinado a tiros mientras tocaba en el escenario del Alrosa Villa en Columbus, Ohio. Este trágico evento no solo marcó el fin de una era para las y los fans de Pantera y Damageplan, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la música.

Nacido el 20 de agosto de 1966 en Texas, Dimebag Darrell fue una figura central en la evolución del metal moderno. Como guitarrista principal de Pantera, transformó el sonido del grupo llevando el groove metal a nuevas alturas con álbumes icónicos como "Cowboys from Hell" (1990), "Vulgar Display of Power" (1992) y "Far Beyond Driven" (1994).

Su estilo se volvió inconfundible dentro y fuera de la industria ya que se caracterizaba por riffs agresivos y solos impresionantes, lo que lo convirtió en una inspiración para generaciones de músicos y fans que lo siguieron a lo largo de su corta carreta, pues después de la disolución de Pantera en 2003, Dimebag fundó Damageplan junto a su hermano Vinnie Paul, buscando continuar su legado musical.

¿Cómo murió Dimebag Darrell?

Lamentablemente, su talento se vio apagado abruptamente la noche del 8 de diciembre de 2004 cuando Damageplan se presentó en el Alrosa Villa como parte de su gira "Devastation Across the Nation". Durante la interpretación de la primera canción, un hombre armado identificado como Nathan Gale irrumpió en el escenario y disparó contra Dimebag Darrell, quien recibió al menos 5 impactos en la cabeza y murió arriba del escenario.

Pero la masacre no paró ahí, pues Jeffrey "Mayhem" Thompson (jefe de seguridad de la banda) intentó neutralizar al agresor y perdió la vida en el intento. Además, Erin Halk (empleado del club) y Nathan Bray (un fan que trató de ayudar), fueron asesinados; no fue hasta que el oficial de policía James Niggemeyer respondió a la situación y abatió a Gale, poniendo fin al ataque.

De acuerdo con algunos testigos, la banda acababa de empezar a tocar la canción "Breathing New Life" y fue durante los primeros segundos del show que Nathan Gale subió al escenario y disparó directamente contra Darrell. Se dice que todo sucedió en menos de tres minutos, por lo que las y los fans que se encontraban en el lugar pudieron ver a Dimebag sonriendo y disfrutando de la energía del show antes de su muerte.

¿Quién mató a Dimebag Darrell?

Nathan Gale, de 25 años, era un ex-marine que padecía esquizofrenia paranoide. Su madre declaró que Gale creía que los hermanos Abbott le habían robado sus letras y estaban intentando robar su identidad y aunque no se encontraron pruebas que vincularan directamente a Gale con la ruptura de Pantera, algunos informes sugieren que su obsesión con la banda pudo haber influido en el fatal ataque.

La comunidad del metal estremeció con la noticia, en 2024 Blabbermouth conmemoró el 20 aniversario del suceso, destacando la profunda estima que Darrell generaba tanto entre fans como entre colegas y otros medios internacionales hablaron de "una noche oscura en la historia de la música" y de la "brutal ejecución de una leyenda".

Miles de fans, músicos y celebridades se volcaron a recordar su energía en el escenario, su técnica magistral y su presencia inconfundible. Eddie Van Halen, amigo y mentor en su estilo, donó su icónica guitarra "Bumblebee" para enterrar a Darrell, cumpliendo así un deseo del guitarrista; así mismo, se organizaron conciertos tributo como el Dimebash y se crearon fondos para apoyar a los afectados por el ataque.

El funeral público, celebrado el 14 de diciembre de 2004 en Arlington, Texas, reunió a leyendas del rock como Zakk Wylde, Corey Taylor, Jerry Cantrell y Dino Cazares, entre otros. Tras su fallecimiento, se publicaron trabajos que Darrell había dejado, como el DVD "Dimevision" y proyectos inéditos como "Rebel Meets Rebel".

Dimebag Darrell brilló intensamente y partió abruptamente, asesinado en un escenario que solo él sabía encender. Su legado permanece en cada acorde distorsionado, en cada aprendizaje de técnica, en cada concierto donde alguien, sin saberlo, canaliza su espíritu. Y es que en un mundo que convierte admiración en horror, su muerte es un recordatorio trágico de que incluso los héroes del metal no son inmunes a la violencia.