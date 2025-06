En redes bautizan a Belinda como “la nueva cantante de señoras dolidas” tras el éxito de Mentiras, la serie

A sus casi 36 años de edad, Belinda vive uno de los mejores momentos en su carrera como actriz y cantante debido a que va de éxito en éxito. El año arrancó positivamente gracias a sus sencillos y ahora es el centro de la atención tras el buen recibimiento que tiene “Mentiras, la serie”.

La intérprete de “Cactus” y “La cuadrada” es parte del elenco estelar de la serie producida por el actor Luis Gerardo Méndez, quien es el protagonista, Emmanuel. La cantante de origen español le da vida a Daniela, una mujer de la alta sociedad que está casada con el personaje central.

Al ser una de las estrellas de “Mentiras, la serie”, Belinda interpretó algunos de los temas principales, como “Detrás de mi ventana” y “Él me mintió”. Esto ha provocado que la cantante reciba elogios, además de que en redes sociales la bautizaron como “la nueva cantante señoras dolidas”.

Belinda, elogiada por su participación en “Mentiras, la serie”

Belinda mostró sus dotes interpretativos en el estreno de “Mentiras, la serie”, lo que quedó grabado en video. Los clips se mantienen como tendencia en redes sociales, sobre todo en la plataforma TikTok. El usuario Aarón Jandette (@aaronjandette) compartió parte de la presentación de la también modelo, de modo que se aprecia cómo cantó “Detrás de mi ventana”.

Portando un vestido rosa, Belinda se adueñó del escenario y usuarios lo expusieron mediante comentarios como los siguientes: “Me gustó, no imitó a nadie, fue su voz, su estilo”, “madre Belinda, sembró, abonó, cosechó, procesó, tamizó, mezcló, amasó, reposó, amasó de nuevo, precalentó, horneó, rebanó, untó, relleno, tostó, sirvió y devoró” y “pensé que no iba a dar el ancho y me dio un periodicazo en el hocico”.

Otras personas cuestionaron “¿hay algo que mi reina no haga bien? (aparte de escoger pareja”, mientras que una usuaria expresó “Belinda, la nueva cantante de señoras dolidas”. Este comentario suma casi 7 mil “me gusta”, de modo que otros cibernautas están de acuerdo con esto. Sumado a esto, una persona agregó “cuando naces con talento y estrella se nota”.

Dónde ver “Mentiras, la serie”

“Mentiras, la serie” se estrenó el pasado 13 de junio y está disponible en Prime Video. Además de Belinda y Luis Gerardo Méndez, el elenco estelar también incluye a Diana Bolio (Dulce), Mariana Treviño (Lupita) y Regina Blandón (Yuri). Las vidas de estas mujeres se entrelazan tras la muerte de Emmanuel, descubriendo historias y secretos.