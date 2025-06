Emiliano Aguilar sigue triunfando musicalmente y aunque el integrante de la famosa dinastía optó por otro genero lejos de la música regional mexicana, el cantante sigue en tendencia por su carrera y también por las polémicas en las que se ve envuelto con relación a su familia paterna.

Esta vez el cantante fue cuestionado sobre la razón por la que no felicitó a su papá biológico, Pepe Aguilar el pasado Día del padre, y en lugar externó un bello mensaje para su padrastro Adrián Arce, quien ha estado con él desde que era un niño de solo 10 años, puesto que comenzó una relación con su madre Carmen Treviño.

Omitir una felicitación para Pepe Aguilar el Día del Padre le causó a Emiliano un sinfín de críticas, además un presunto pleito con su hermano Leonardo Aguilar, así como diversos cuestionamientos por parte de la prensa, quienes a la fecha aún le preguntan cuál fue la razón que lo llevó a tomar esta decisión.

“Yo no tengo ningún problema con mi papá, yo lo quiero mucho, pero mi padrastro es el que estuvo ahí conmigo en las buenas y en las malas, (…) para mi él es el que me ayudado desde que era morro, desde los 10 años él ha estado ahí”, dijo Emiliano Aguilar respecto a la razón por la que optó por felicitar a Adrián Arce en lugar de Pepe Aguilar.

Otra de las cosas que dejó claras Emiliano Aguilar es que no le interesa recibir el apoyo de su familia paterna, puesto que muchas personas aseguran que Pepe Aguilar siempre se ha inclinado por colaborar en la carrera de sus hijos Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar, a lo que mencionó que a él no le importa.

“A mí personalmente me vale madre, no me importa, yo sigo haciendo lo mío y le sigo echando ganas, me vale madre lo que hacen mis hermanos, lo que hace mi papá, yo nada más hago lo mío”, agregó el cantante de rap.