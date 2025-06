El motivo por el que Florinda Meza se llama ‘Maggie’ en la bioserie de Chespirito

La nueva serie de Chespirito sigue dando mucho de qué hablar desde que se estrenó su primer episodio a través de MAX. En esta ocasión, no vamos a hablar sobre algunos de los secretos que se han ido revelando a lo largo de los capítulos, sino del motivo por el que el personaje que realiza Bárbara López, no lleva el nombre real, es decir, el de Florinda Meza. En la serie de 'Chespirito: Sin querer queriendo' se llama Maggie.

Bárbara López es la encargada de darle vida a la viuda de Roberto Gómez Bolaños, pero en lugar de llevar el nombre de Florinda Meza, como es conocida en la vida real, en la producción comandada por los hijos de Chespirito decidieron llamarla Margarita 'Maggie' Ruiz. Todo esto tiene que ver con una decisión legal, por lo que es momento de aclarar este punto de una vez por todas.

Es bien sabido que Florinda Meza no está muy de acuerdo con la serie y algunas de las formas en las que están presentando la vida de una de las grandes leyendas de la televisión mexicana, Roberto Gómez Bolaños. Por lo que el no colocar el nombre de la viuda de Chespirito en el personaje que está inspirado en ella tiene que ver con un tema legal.

Para ser más precisos, Florinda Meza no autorizo a la productora usar su nombre, ni su imagen dentro de la serie que busca relatar otra cara de Roberto Gómez Bolaños. Esto de acuerdo con información por el hijo de Graciela Fernández, el productor de la serie. Por este motivo Bárbara López le da vida a Margarita Ruiz, un personaje que cuenta con una apariencia e historia parecida a la viuda del actor que dio vida al Chapulín Colorado.

"No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente... no estoy demandando, pero sí me deslindo totalmente", dijo Florinda Meza en redes sociales previo a que se estrenara el primer episodio el pasado 5 de junio.