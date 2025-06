Danna Paola celebra sus 30 con emotivo mensaje en el que reflexiona sobre su carrera y crecimiento personal

Danna Paola es una de las artistas más destacadas en México y ante esto su cumpleaños no pasó desapercibido entre los fans, quienes la llenaron de felicitaciones a través de redes sociales. La cantante celebró sus 30 este 23 de junio y tras una gran fiesta no dudó en compartir un inspirador mensaje en el que reflexionó sobre su crecimiento tanto profesional como personal, puntualizando en lo feliz que está por el momento en el que se encuentra.

El pasado fin de semana la intérprete de "Mala Fama" celebró su cumpleaños 30 con una fiesta en grande en la que la temática fue el personaje que realizó como María Belén en la telenovela con el mismo nombre hace más de 20 años. La cantante compartió detalles a través de su cuenta de Instagram con fotografías en las que muestra más de los invitados, la decoración y el pastel con el que hizo una pre-celebración rodeada de amigos y sus seres queridos.

La estrella de la serie "Élite" en Netflix compartió un mensaje este martes en el que reflexionó sobre su crecimiento tanto profesional como personal de los últimos años ya agradeció a sus fanáticos por las muestras de cariño por su cumpleaños. La actriz también se refirió a los comentarios que ha recibido y cómo ha decidido dejar de lado toda controversia para enfocarse en su felicidad.

"Que bendición crecer, estoy muy agradecida y llena de orgullo de llegar a este cumpleaños tan plena. Hace tres años jamás me hubiera imaginado llegar aquí con tanta claridad y tanta luz, tanto amor. El camino fue obscuro pero necesario para entender tantas cosas y soltar para recibir. Tenía que caminar sobre el fuego para hoy sentirme así, ver el amanecer, rodearme y elegir lo que me hace bien y a quien me hace bien; dejar de poner mi persona en aprobación de los demás, divertirme, volver a enamorarme de mi carrera, y de mí... Cuidar mi pensamientos y mi corazón, sonreír al espejo y amarme plenamente en todos los aspectos. ¡Chiquitita, hay que florecer con orgullo, que el camino recorrido nos hace brillar más lindo! Sí, la vida se pone más linda de este lado. ¡Me siento más linda, mas feliz, más mamacita y poderosa que nunca! Gracias vida. Los 30’s son el verdadero comienzo, and I’m here for it", se lee en el mensaje.