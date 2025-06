"¿Cómo te llevas con Pati Chapoy?": Sergio Andrade habló con Gustavo Adolfo Infante, esto le dijo | VIDEO

El fin de semana pasado te informamos que, tras varios años alejado de los reflectores, el productor musical Sergio Andrade reapareció en redes sociales para informar que retomaría su carrera musical. Su publicación inmediatamente se volvió viral.

En su cuenta oficial de YouTube, Sergio Andrade subió un video la noche del viernes 20 de junio. En la descripción escribió un texto en el que dio a entender que retomaría su faceta como compositor. La grabación representó su vuelta al ojo público después de varios años.

Después de que el polémico productor musical, Sergio Andrade, regresara a las plataformas digitales, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante habló sobre la plática que tuvo con él hace unos años. Las declaraciones las hizo en el programa "De Primera Mano".

De acuerdo con "El periodista de las exclusivas", hace dos años, en 2023, tuvo una plática con Sergio Andrade. Al parecer en aquella ocasión el productor musical le dijo que estaba muy enfermo y viviendo en el estado de Morelos. Gustavo Adolfo Infante relató que le hizo preguntas muy raras.

"La última vez que hablé con Sergio Andrade, se puso en contacto conmigo, que estaba muy enfermo, que estaba en Morelos. Alguien me marcó por teléfono, hablamos, me hizo preguntas muy raras", recordó.

El conductor del programa "De Primera Mano", dijo que Sergio Andrade le hizo unas preguntas sobre su relación con Pati Chapoy, titular de "Ventaneando". Además le habría pedido el número del empresario Ricardo Salinas. Gustavo Adolfo Infante

"Me dijo 'Gustavo, ¿cómo te llevas con Pati Chapoy?' No, no me llevo. '¿No tendrás el número de Ricardo Salinas?' No. Fue hace dos años", relató.