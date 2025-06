Christian Nodal esta "cegado por el amor" y evita dar críticas de las canciones de Ángela Aguilar

La cantante mexicana Ángela Aguilar, reconocida por su poderosa voz y su constante renovación dentro del género regional mexicano, está dando un paso decisivo en su carrera con el lanzamiento de su más reciente álbum "Nadie se va como llegó". Este proyecto no solo marca una evolución en su estilo musical, sino también un proceso personal de independencia artística ya que por primera vez Ángela trabaja sin la producción directa de su padre, Pepe Aguilar, una figura clave en su carrera desde sus inicios.

Sin embargo, a pesar del crecimiento profesional y la consolidación de su imagen como una de las estrellas más prometedoras de la música latina, Aguilar admite que el camino no está exento de inseguridades. En entrevista con CNN en Español, la intérprete habló abiertamente sobre cómo busca apoyo emocional y profesional en su entorno cercano, especialmente en su esposo, el también cantante Christian Nodal, con quien comparte no solo la vida personal sino también una complicidad musical.

Christian Nodal, reconocido mundialmente por éxitos como "Botella tras botella" y su influencia en la modernización del mariachi, es una figura fundamental en el proceso creativo de Ángela. Es por ello que la pareja se convirtió en uno de los dúos más influyentes de la música regional mexicana, combinando tradición con sonidos contemporáneos.

Ángela Aguilar habla del amor que le tiene Christian Nodal

Durante la entrevista, Ángela confesó que la cercanía emocional con Nodal hace que este sea poco crítico con ella en cuanto a la música, pues afirma que su esposo es su "fan" y no importa cuál sea la pieza que le muestre ya que siempre tiene comentarios positivos sobre ella.

Creo que estamos muy cegados por amor. Entonces mi esposo me dice: "Todo lo que haces está perfecto. Me encanta la canción" [...] Yo le digo: "Amor, pero dame tu criterio, quiero saber si te gustó". Es un fan, dijo Ángela Aguilar muy sonriente.

Sin embargo, la dinámica es recíproca ya que Aguilar es mucho más exigente cuando se trata de la carrera de Nodal y destacó su admiración por su oído musical y su capacidad para identificar los arreglos correctos. "Canta espectacular, tiene muy buen oído. Sabe cómo hacer arreglos, qué pedir y qué no", dijo Ángela.

Christian Nodal y su respaldo en las canciones de Ángela Aguilar

De la misma forma, Ángela compartió que durante el proceso creativo de su nuevo álbum, Christian Nodal fue un apoyo fundamental en momentos específicos, sobre todo cuando necesitaba traducir sus ideas musicales. "Yo no escribo música, entonces (al arreglista) le cantaba las cosas con la trompeta. Y mi esposo me decía: 'Ángela, dile que quieres que el acordeón sea norteño'. Me ayudaba en eso, pero realmente me dejó volar sola", declaró la cantante.

Es así como el disco "Nadie se va como llegó" refleja esta unión creativa y el aprendizaje diario que ambos cantantes experimentan. Ángela reveló que, aunque no escribe sus canciones, participa activamente en la producción musical; por ejemplo, en la elección de arreglos y el sonido que desea imprimir en sus canciones, con Christian asesorándola para darle un toque más auténtico.