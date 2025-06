Bárbara Torres reveló que está consumiendo hongos para la menopausia: "Son buenísimos" | VIDEO

Bárbara Torres se convirtió en tendencia este martes después de revelarle a los medios de comunicación que está consumiendo hongos como parte de un tratamiento para tratar la menopausia, pero que también le están sirviendo para comenzar a dejar los antidepresivos. La actriz y comediante aseguró que se trata de un tratamiento que es administrado por una doctora naturista y no tiene nada que ver con los hongos alucinógenos.

Durante una intervención a las afueras del estacionamiento de Televisa, la exconcursante de La Casa de los Famosos México no tuvo reparos en hablar sobre el tratamiento naturista que está consumiendo a base de hongos. Antes de comenzar a dar detalles de todos los beneficios que ha tenido, dejó claro que estaba comenzando a pensar en revelar la información en sus redes sociales, pero ya que le habían preguntado, lo iba a hacer con ellos.

"Fíjate que estoy tomando hongos. Son buenísimos los hongos. Es más, hoy estaba penando... No güey, como alucinógenos. No, no, no", dijo Bárbara Torres para comenzar a hablar del tema.