Bad Bunny le advierte a sus fans que no es Taylor Swift de cara a su gira por México y Latinoamérica

Bad Bunny está listo para regresar a los escenarios en México y toda Latinoamérica, pero antes de comenzar con la gira, el exponente de la música urbana quiso hacer una pausa en los preparativos de su concierto para hacerle una aclaración a todos sus fans, ya que no quiere que esperen demasiados del espectáculo. El puertorriqueño se atrevió a decir que no es Taylor Swift, por lo que no se deben tener grandes expectativas de lo que se vivirá durante su gira.

Se tiene que mencionar que Benito no quiere decir que sus conciertos vayan a ser malos, sólo espera que los fans no pongan la "vara" demasiado alta. El intérprete de 'Me porto bonito' aseguró que serán presentaciones y producciones a las que sus fans están acostumbradas, pero no quiere que el setlist deje a más de uno decepcionado.

El cantante aprovechó la entrevista con 'Vanity Fair' para dejar claro que la gira de 'Debí tirar más fotos World Tour' será una gran fiesta, pero no todo fueron buenas noticias para los fans, ya que dejó claro que muchos de sus grandes éxitos no formarán parte de las canciones que se interpretarán. El Conejo Malo confirmó que se interpretarán muchas de las canciones de su nuevo álbum. Por ese motivo espera que sus seguidores no terminen decepcionados.

"Sigue siendo mucho una gira para Debí, con algunas canciones más viejas incluidas", dijo Bad Bunny.

Bad Bunny asegura que serán muchas canciones del nuevo disco (IG: badbunnypr)

Bad Bunny deja claro que no es Taylor Swift

El cantante puertorriqueño se detuvo en su declaración sobre lo que la gente puede esperar para su nueva gira para hacer una comparación y dejarle claro a sus seguidores que no es Taylor Swift para calmar las expectativas de lo que será su regreso a México y a otros países de Latinoamérica. Eso sí, el Conejo Malo no dio muchos detalles sobre la gran fiesta que tiene preparada para la gira de 'Debí tirar mas fotos World Tour'.

"Primero que nada, no soy Taylor Swift, quiero aclararlo para que no se emocionen tanto: (el concierto) no va a estar organizado de esa manera", dijo Benito durante la entrevista.

Sobre el setlist no dio muchos detalles, pero sí dejó claros algunos puntos relacionados con lo que se puede esperar. Después de indicar que el invitado especial será el nuevo álbum, el Conejo Malo expresó que dejará un espacio para poder emocionar a sus fans con algunos de los grandes éxitos que lo han llevado a la fama mundial. Se tiene que recordar que visitará México para presentar ocho fechas, mismas que ya están agotadas.