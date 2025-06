Ángela Aguilar se sincera, asegura que sus hijos estarán lejos de la música y de las redes

Ángela Aguilar y Christian Nodal son dos de las personalidades que más están dando de que hablar en los últimos años. En esta ocasión la hija de Pepe Aguilar tuvo una entrevista donde habló sobre la presentación de su nueva producción discográfica, pero también toco temas más profundos como hijos, ya que dejó claro que no los quiere cerca de los escenarios a temprana edad y también confirmó que los quiere proteger de las redes sociales.

En la charla con Juan Carlos Arciniegas, para CNN, la cantante decidió hablar sobre como fue su infancia y algunos detalles que vivió al ser una estrella de la música desde temprana edad. Ángela no quiso quejarse sobre la forma en la que fue criada por su familia, ya que sin eso no estaría sentada donde estaba sentada. Solo considera que ella no quiere a sus hijos metidos en la industria desde temprana edad para que puedan disfrutar de su vida en los primeros años.

"He perdido muchos momentos que me hubiera gustado experimentar, pero no puedo criticar la forma en que fui criada ni las decisiones que se tomaron (...) Lo difícil es como la primera etapa de decirle a tus amigos, 'ay no puedo ir a tu fiesta porque pues estoy cantando'", dijo la cantante.

Ángela Aguilar confirmó que su infancia no fue sencilla (IGA: angela_aguilar_)

Ángela Aguilar no quiere a sus hijos cantando desde pequeños

Otro de los factores tiene que ver con las desveladas durante la semana y el tener que ir sin poder dormir el tiempo necesario para ir a la escuela. Gracias a sus vivencias fue que decidió que no quiere tener a sus hijos cerca de ese ambiente. Quiere que lleven una vida cercana a lo normal. Esto teniendo en cuenta que no quiere repetir la fórmula que usaron sus papás con ella a la hora de educarla. Aguilar dejó claro que ese mundo no es para todos.

"No repetiría lo mismo con mis hijos. A mí me funcionó porque soy muy intensa y porque amo lo que hago, pero sé que esto no es para todos", dijo Ángela para después confesar que quizás a los 12 o 14 años, ya que estuvieran más grandes podría dejarlos entrar en el mundo artístico.

Aguilar tiene claro que no repetirá la misma fórmula de crianza que sus papás (IG: angela_aguilar_)

Aguilar quiere alejar a sus hijos de las redes sociales

La intérprete de "Dime como quieres" explicó que no quiere a sus hijos cerca de redes sociales, ya que son algo muy intenso. Ángela confirmó son algo importante en su vida, pero los tiempos han cambiado, por lo que la crianza de los niños se vuelve más compleja. La esposa de Nodal reconoció el impacto de las redes sociales en los pequeños, por lo que los quiere lejos.

"Antes cuando criaron a mi papá, era muy diferente. Las redes sociales son algo muy intenso", indicó Ángela para dejar claro que no quiere a sus hijos cerca de las redes sociales en los primeros años de vida.

Ángela Aguilar y Christian Nodal están cegados de amor

La integrante de la dinastía Aguilar dejó claro que está segada de amor por Nodal y que está viviendo un gran momento con su esposo. En la entrevista dejó claro que Christian le dice que todo lo que hace es perfecto, por lo que en ocasiones le solicita que haga opiniones más críticas al respecto. Ángela dejó claro que lo admira mucho y confirmó que son fans mutuamente.

"Creo que estamos muy cegados por amor... Mi esposo me dice que todo lo que hago es perfecto, pero a veces le pido una opinión más crítica. Lo admiro muchísimo; es un fan mío y yo soy también su fan, aunque suelo ser más exigente", reconoció Ángela.7

Nodal y Ángela están cegados de amor (IG: angela_aguilar_)

Para cerrar el tema, la esposa de Nodal confirmó que no estaría donde está si no es por su equipo de trabajo. Su equipo son sus papás, Christian y toda su familia. Ángela no sabe como expresar toda la gratitud que le tiene a todos ellos, ya que la han levantado en todo momento, son su ancla.