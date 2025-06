Andrea Legarreta rompe el silencio y revela la identidad del hombre con el que fue captada en una cita | VIDEO

Hace un par de días, Andrea Legarreta nuevamente ha sido protagonista de una polémica, pues, la guapa conductora del programa Hoy fue captada con un misterioso hombre en un restaurante al sur de la Ciudad de México, por lo que la prensa de espectáculos la cuestionaron directamente sobre la identidad de este bien parecido sujeto.

Sin rodeos y muy transparente, tal y como es ella, Andrea Legarreta no tuvo ningún problema en hablar sobre su situación amorosa actual y reveló que tipo de relación sostiene con el hombre con quien fue captada, además Legarreta reveló la identidad de su acompañante.

¿Quién es el hombre con quien fue captada Andrea Legarreta?

A su salida de Televisa, Andrea Legarreta se dio un momento para platicar con los reporteros que ya la esperaban afuera de las instalaciones de la televisora, ahí cuestionaron directamente a la conductora sobre el hombre con quien fue captada hace tan solo un par de días.

Ante esto, Andrea Legarreta se mostró extrañada, pues, la conductora aseguró que no sabía de qué le estaban hablando, fue hasta que los reporteros le mostraron las evidencias publicadas por Kadri Paparazzi que la conductora aclaró quién es el hombre con el que salió hace unos días.

“Ahí estoy yo, ¿y luego?...¡no, es mi compadre!, es Polo, es mi compadre (risas), él incluso es uno de mis padrinos de bodas, no, no, él está casado y tiene a sus hijos, ¡huy no, se han perdido paparazzis verdaderos!, él es mi compadre y nos conocemos desde que éramos muy chavos y teníamos mucho tiempo sin vernos, y nos estábamos poniendo al día, conozco a su esposa a sus hijos, no hay nada, evidentemente, o sea, no, no…”, explicó Legarreta

¿Andrea Legarreta ya tiene nuevo novio?

Tras aclarar que el hombre con quien salió se trata de quien fue su testigo en su boda con Erik Rubín, los reporteros cuestionaron a la también actriz si ya se está dando una nueva oportunidad en el amor, a lo que Legarreta aseguró que por el momento no hay nada con nadie.

“No, en realidad no ando con alguien, de pronto puedo salir a comer, pero él específicamente no, nada que ver…cuando de verdad vaya a querer salir con alguien, me los van a espantar”, contó Legarreta

Finalmente la conductora, aseguró que aunque no tiene prisa por encontrar nuevamente el amor, sí ya se está dando la oportunidad de salir con amigos y divertirse, lo que antes no hacía, pues es un paso que le costó trabajo.