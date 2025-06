Alejandro Sanz lanza mensaje tras polémica entrevista de Ivet Playà: “Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad”

Desde hace varios días, el nombre del cantante español Alejandro Sanz ha estado en medio del ojo del huracán, luego de las declaraciones que una mujer de nombre Ivet Playà hizo en contra del también compositor, pues, lo acusa, de haberla engañado y haber abusado de ella. Pese a que el intérprete de temas como “Amiga mía” aclaró cómo fue su relación con la mujer, ésta siguió dando entrevistas en contra del cantante.

Ahora, unos días después de que Ivet Playà hizo fuertes acusaciones en contra de Sanz en un programa de televisión en donde la mujer quedó muy mal parada, el compositor de origen español ha dedicado unas palabras a sus seguidores que lo han apoyado en este proceso tan polémico.

Este lunes 23 de junio, coincidiendo con la celebración del “Día del Fan Sanzero”, Alejandro Sanz aprovechó el momento para dirigirse a sus seguidores más fieles y agradecerles por mantenerse a su lado, incluso en medio de días turbulentos

“A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizá por ello, quiero agradeceros que formáis parte de este sueño, nunca os voy a fallar, nunca me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”. Se lee al inicio de su mensaje

En este mismo mensaje, Sanz aunque no mencionó directamente a Ivet Playà, el contexto de su mensaje deja claro que se refería a la controversia reciente, en donde aseguró que pese a que tiene muchos defectos, siente vergüenza al verse expuesto de esa forma.

"No soy perfecto, tengo muchos defectos pero uno de ellos no es ser un miserable, claro que siento vergüenza, si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás", escribió Sanz