Acusan a la influencer AimeP3 de negligencia y maltrato animal tras la muerte de su perrita Chiwis

El escándalo persigue la vida de Marisol Domínguez Maya, conocida en Internet como AimeP3, ya que ahora la creadora de contenido para redes sociales está recibiendo acusaciones fuertes en relación con el presunto maltrato animal que ejerció hacia algunas de sus mascotas.

En redes sociales se viralizan decenas de fotos y videos de una marcha pacífica afuera de su domicilio para denunciarla por maltrato animal, además salieron a la luz las imágenes de un dron que captó parte de la azotea de la casa de AimeP3, en donde se aprecia lo que describieron como un cementerio de mascotas.

El dron capturó una serie de cubetas de cemento en donde presuntamente se encuentra Chiwis, perrita de AimeP3 que falleció en marzo pasado, según dio a conocer la misma influencer, así como los restos de otros animales que también han formado parte de sus mascotas.

Otros datos que han recabado los mismos internautas, es que aseguran que AimeP3 compartió en algún momento que para su familia es una tradición dejar los cuerpos sin vida de las mascotas y cubrirlas con cemento, situación que desencadenó un sinfín de críticas a la celebridad de Internet, ya que en la azotea se contaban más de 4 cubetas con restos.

En marzo anunció la muerte de su perrita Chiwis. Foto FB/aimep3

¿Qué le pasó a Chiwis, la perrita de AimeP3?

Chiwis, la perrita de la tercera edad de la raza chihuahua que apareció en múltiples de los videos de Marisol, falleció en marzo del 2025 a causa de un ataque de otros canes, que también son propiedad de AimeP3. Ella mencionó que los perros no son sociables y que la lastimaron.

AimeP3 aceptó que fue un descuido de su parte el que Chiwis saliera corriendo y estuviera frente a los otros perros, agregó que la llevó a recibir atención médica, pero fue demasiado tarde, ya que estaba agonizando y no se pudo hacer algo más para salvar su vida, por lo que murió.

Se realiza una manifestación para exigir justicia por la trágica y cruel muerte de Chiwis. Su dueña, Marisol #Aimep3, no ha podido brindarle un sepelio digno, viéndose obligada a conservar sus restos en una cubeta con cemento.

La ciudadanía exige justicia#JusticiaParaChiwis pic.twitter.com/cnQPhGne1y — Steph AD (@AilenInocencio) June 21, 2025

¿Quién es AimeP3 y por qué es famosa?

Marisol Domínguez Maya empezó como creadora de contenido para redes sociales en la plataforma YouTube, primero compartió videos de su vida cotidiana, manualidades y más, pero fue su misma audiencia quien empezó a viralizar los clips que subía a las plataformas con el objetivo de burlarse o generar bullying, por lo que poco a poco fue dándose a conocer.

Es importante destacar que esta no sería la primera vez en la que se ve envuelta en una situación derivada al tema de maltrato animal ya que en 2015 también se visualizó la noticia de qué sus perros no tenían el suficiente espacio para vivir cómodamente ya que su talla es grande y pasaban algunas necesidades junto a ella, por lo que no estaban en condiciones óptimas detenerlos como mascotas.