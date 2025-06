René Franco se incorpora al Heraldo Radio con nuevo programa: Heraldo Showbiz

Este lunes 23 de junio, el periodista René Franco estrenó Heraldo Showbiz, el nuevo programa que conduce para Heraldo Radio. En entrevista con Alarcón y Antonio Anistro para Heraldo Televisión, René Franco compartió detalles y sus impresiones sobre su nuevo programa, que se transmite de 17:00 a 18:00 horas por el 98.5 de FM.

"La idea es ir integrando a todo el equipo de espectáculos de El Heraldo alrededor de ese programa, para tener siempre la nota más rápida, la nota más importante, o el comentario. Además es un programa, no es tanto de chismes o del corazón, de parejas y eso, porque yo no soy así, es del negocio del entretenimiento".

El periodista contó que en la primera emisión de Heraldo Showbiz se abordaron temas de actualidad en el medio del espectáculo, como las acusaciones de Ivet Playá en contra de Alejandro Sanz y las expresiones de Adrián Marcelo en sus redes sociales sobre Belinda y las implicaciones que este último podría tener.

René Franco destacó la estructura multiplataforma de el Heraldo Media Group para aprovechar de manera transversal la información que se genera en cada una de las plataformas, especialmente en temas de espectáculos y de la industria del entretenimiento..

René Franco recordó su participación en reality shows como Big Brother VIP y La Casa de los Famosos. Y aunque dijo que pensaba que nunca participaría en programas con estos formatos, se volvieron parte de su vida. Incluso confesó haber besado a una participante.

"Yo no salí enamorado de Alejandra Ávalos, vamos a decir la verdad. Te lo voy a explicar. ¿Qué pasó? Te voy a decir una cosa que nunca me la he confesado. Después de esa casa, sí hubo beso. No te lo he dicho, pero sí hubo beso. Fue así de, pero nunca nos besamos, ¿no? Pues bueno, pues ahora les va. Besos sí hubo. Nunca lo he dicho hasta ahorita, pero sí hubo un beso".