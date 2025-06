Mujer expone la infidelidad de su pareja: "bájala de mi camioneta" | VIDEO

Una creadora de contenido en TikTok llamada Beatriz Hiriartt, se encuentra en el centro de la atención mediática tras exponer públicamente la infidelidad de su pareja. La mujer compartió con sus seguidores un desgarrador testimonio sobre el engaño, revelando que su pareja subió a otra mujer a su camioneta y posteriormente huyó con ella.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Hiriartt expresó su profunda tristeza y decepción, pero enfatizó la importancia de confiar en la intuición. "Sí me voy muy triste, no esperaba eso, pero tenía que hacerlo. Por algo pasan las cosas, por algo la intuición es tan fuerte", declaró la influencer.

El relato de Hiriartt detalló cómo la situación escaló rápidamente. "Él se fue, se fue con ella. Yo subí por mis cosas, me bajé y ya no está la camioneta. Se fue con ella", narró, evidenciando la inesperada huida de su pareja con la otra mujer en el vehículo de la influencer.

Además de la infidelidad, Beatriz Hiriartt reveló un historial de maltrato emocional, confesando haber soportado situaciones difíciles en la relación. "Le aguanté la violencia por parte de él, callé muchas cosas, lo quería un chingo, lo amaba", afirmó, dejando entrever la complejidad de sus sentimientos hacia su ahora expareja.

La influencer también destacó el apoyo incondicional que brindó a su pareja a lo largo de la relación. "Le di tiempo, lo impulsé, lo motivé, lo apoyé cañón", mencionó. La situación tomó un giro aún más sorprendente cuando Hiriartt reveló que ese mismo día durante las primeras horas, su expareja la contactó para pedirle dinero prestado, mismo que sí le dio.

El caso de Beatriz Hiriartt generó una ola de apoyo en las redes sociales, donde sus seguidores han elogiado su valentía al compartir una experiencia tan personal y dolorosa. Además, la influencer publicó el video del momento exacto en el que descubrió al hombre con otra mujer.

"Dime quién es, por el amor de Dios. Me vas a decir quién es y la bajas de mi camioneta. No seas mamón, Hugo, te estoy diciendo bien las cosas. Lo vas a hacer. No seas mamón, Hugo, por qué lo hiciste, wey", se escucha en el primer video que subió a sus redes sociales.